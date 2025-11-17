Neanche l'Aranova trattiene la Futsal Civitavecchia, ora prima da sola • Terzo Binario News

La Futsal Civitavecchia è la squadra del momento nel girone E di serie B grazie all’ultimo successo esterno sull’Aranova per 8-4.

I nerazzurri sono primi da soli dopo sei giornate, coronati da cinque successi e una sola sconfitta, all’esordio contro il Villaspeciosa. Poi un filotto nel quale la compagine di Vincenzo Di Gabriele si è presa gli scalpi di La Pisana, Castel Fontana, Mirafin, Sporting Hornets e appunto Aranova.

E ora è prima da sola con 15 punti, con l’Ardea una lunghezza sotto. Ma oltre a tutto questo, c’è da segnalare la vena realizzativa… del portiere Simone Schiavi, alla seconda rete nelle ultime due giornate.

Tornando alla trasferta del PalaOlgiata, non è che la gara fosse iniziata benissimo per i civitavecchiesi. I padroni di casa infatti sono andato sul 2-0 con due centri in un minuto dimostrando un approccio sbagliato di Jacopo Santomassimo e compagni. Però è solo l’inizio, visto che parte la riscossa con una rete pazzesca da sinistra di Fabrizio Cavedal e sponda di Federico Di Eugenio. Poco dopo, azione identica con ancora Di Eugenio a servire l’assist, stavolta per Santomassimo. A fine primo tempo la beffa, con il 3-2 dell’Aranova e due pali colpiti da Proietti e Di Eugenio. Nella ripresa però viene fuori tutta la qualità di cui dispone la Futsal: il 3-3 lo firma Proietti con un’azione in solitaria sviluppata tutta a destra, il soprasso è di Santomassimo, poi l’Aranova trova il 4-4 ma è qui che inizia il soliloquio nerazzurro. Il portiere Schiavi pesca il jolly con un pallonetto liftato dalla sua area, Di Eugenio sfrutta la porta vuota del portiere di movimento ed è 4-6.

Il commento di mister Vincenzo Di Gabriele ha commentato così. «È stata una partita molto tirata e il risultato non dà merito all’Aranova, che ha disputato una grande gara. Siamo stati bravissimi nel finale a chiuderla e bisogna fare i complimenti a tutti i ragazzi che hanno ruotato mantenendo un’intensità importante quando siamo andati in pressione. Godiamoci il momento senza fare calcoli e divertiamoci», la conclusione del tecnico.

La felicità di Simone Schiavi: «La partita non era iniziata bene per noi, ma siamo stati bravi nel ribaltare la situazione sfavorevole. Siamo partiti male, scarichi, con l’approccio sbagliato. La reazione messa in campo dimostra che questa squadra può arrivare, camminando giornata dopo giornata si può giungere all’obiettivo». Poi una battuta sulla prestazione personale, condita da un gol e da un’imprecisione: «Sì, mi sono riscattato dall’errore, causato dal posizionamento dell’uomo sul palo e una deviazione mi ha mandato fuori tempo. Ho cercato di mettermelo alle spalle e ci sono riuscito, tornando a fare il mio lavoro. In più, oltre al secondo gol stagionale (l’altro sabato scorso al PalaDeAngelis contro lo Sporting Hornets, ndr) c’è la soddisfazione per i due assist a Di Eugenio».