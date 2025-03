Ncc abusivi al porto di Civitavecchia, il plauso del Pincio alla Polizia di Frontiera • Terzo Binario News

L’Amministrazione comunale esprime pieno apprezzamento per l’operazione condotta nei giorni scorsi dalla Polizia di Frontiera Marittima (Polmare) all’interno dell’area portuale, finalizzata al contrasto dell’abusivismo nel settore dei trasporti.

Un’azione che ha portato all’individuazione di soggetti che operavano senza le necessarie autorizzazioni, a danno degli operatori regolari e delle regole del mercato.

“Ringrazio la Polmare per l’impegno dimostrato in un ambito, quello del lavoro abusivo, che incide negativamente sulla tutela dei diritti dei lavoratori e sulla sicurezza dei cittadini – dichiara l’Assessore al Lavoro Piero Alessi –. L’azione messa in campo va nella direzione giusta e si inserisce in un obiettivo prioritario per l’Amministrazione comunale: tutelare il lavoro legale e contrastare ogni forma di irregolarità e concorrenza sleale”.