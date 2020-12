Natale, Polizia locale e Aeronautica militare donano regali ai bambini - Terzo Binario News

Sono stati consegnati questa mattina a quindici bambini i pacchi di Natale che la Polizia locale di Fiumicino e l’Aeronautica Militare di Fiumicino hanno deciso di donare alle famiglie in difficoltà, in collaborazione con l’Associazione Misericordia di Fiumicino. L’evento si è svolto presso Piazzale Molinari, dove è stato allestito per l’occasione un villaggio natalizio. Erano presenti, oltre alla Comandante della Polizia locale Franchini, alla responsabile della Misericordia di Fiumicino Cortani e alle altre forze dell’ordine, anche il vicesindaco Di Genesio Pagliuca, l’assessora alle Politiche sociali Colonna, i consiglieri comunali Bonanni, Magionesi, Zorzi e Baccini.

“Come Amministrazione – ha dichiarato il vicesindaco Di Genesio Pagliuca – siamo molto contenti di iniziative di questo tipo. Speriamo di uscire presto da questo periodo di emergenza, per ripeterle in futuro in condizioni di maggiore sicurezza e tranquillità. È un gesto simbolico e spontaneo di vicinanza alla popolazione, un’iniziativa meritevole della nostra Polizia locale, dell’Aeronautica e dell’associazione Misericordia”.

“Questa idea – ha commentato la comandante Franchini – è nata spontaneamente sapendo quello che l’associazione Misericordia fa per il territorio. Abbiamo voluto raccogliere quello che ognuno poteva tra gli agenti di polizia locale per fare dei doni ai bambini che stanno vivendo un momento di difficoltà, a causa del periodo particolare. Abbiamo pensato ai giocattoli per suscitare in loro un sorriso con un pacco da scartare”.

“La giornata – conclude la responsabile della Misericordia di Fiumicino Cortani – era stata pensata con il servizio sociale da tempo. Abbiamo convogliato tutti i doni ricevuti per i bambini della città, per premiare simbolicamente i bambini che sono la speranza per il futuro”.