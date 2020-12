Natale in zona rossa: ecco cosa succede - Terzo Binario News

“Cosa succede a Natale?”, “che si potrà fare per le vacanze?” sono alcune delle domande che si stanno ponendo gli italiani in attesa del nuovo Dpcm che illustrerà le nuove misure anti contagio Covid 19. Secondo quanto sta trapelando, l’orientamento sembrerebbe essere quello di una Italia in zona rossa dal 24 dicembre al 6 gennaio nei giorni festivi e prefestivi, zona arancione in quelli lavorativi.

Tra le proposte al vaglio abbiamo la possibilità di uscire dai piccoli Comuni (sotto 5mila abitanti) entro una distanza di trenta chilometri. Invece, non sarà possibile muoversi verso i Comuni capoluogo, anche se situati nel raggio di trenta chilometri.

Altro nodo da sciogliere è quello dei congiunti. In tal senso, potrebbe passare la deroga di massimo due congiunti non conviventi in visita nelle abitazioni private nelle giornate “rosse” e “arancioni”. Nella deroga non rientrerebbero gli under 14, i cui spostamenti verrebbero consentiti.