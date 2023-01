Natale è un bel cagnone disperato; va urgentemente salvato • Terzo Binario News

Sono grosso e sono coperto da una montagna di pelo con l’umidità mi sento gelare.

Ogni giorno puliscono con idrante e non mi asciugo mai. Fa freddo ..e sono stanco.

Non ho amici me ne sto per conto mio. questo posto è davvero brutto e non vediamo mai nessuno.

Solo grida di aiuto ma nessuno ci sente. Vorrei uscire da qua..ma ho perso la speranza. Spero solo finirà presto.

Aiutatemi a trovare una mamma o un papà. .vi prego..

Canilaccio pv Avellino zero volontari

Per info 3482904065

Mi chiamo Natale sono un simil bobtail ( forse puro ma uscito bianco per quello scartato) buonissimo e pacato.

Fate girare per favore è urgente!!!!!