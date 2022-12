Natale è arrivato a Tarquinia, oggi la città si accende per le feste • Terzo Binario News

L’atmosfera di Natale sta per avvolgere Tarquinia, le sue torri, il suo centro storico e non solo: la Festa dell’Immacolata, come in tanti degli scorsi anni, rappresenta simbolicamente per le vie della città tirrenica l’avvio delle festività natalizie intese, anche, come animazione e vivacità.

Così, oggi 8 dicembre, alle 17 a piazza Cavour, ai piedi del museo etrusco, si vivrà l’emozione dell’inaugurazione delle luminarie, a partire dall’accensione dell’enorme stella cometa che per tutto il periodo festivo accoglierà cittadini e visitatori attraversano la Barriera San Giusto. Ad accompagnare l’evento, tanta animazione, musica e appuntamenti per i più piccolini.

Majorettes ph Roberto Romano

Nel pomeriggio, infatti,la Banda Giacomo Setaccioli e le majorettes nel momento clou accompagneranno l’accensione delle luminarie, ma già dalle 16 si apre l’esperienza di Babbo Natale in città: un tour itinerante nel centro storico per scoprire l’affascinante mondo di Santa Claus e dei suoi elfi, partendo dall’ufficio postale, dalla stanza degli elfi e dal giardino delle renne presso la sala Lawrence, in via Umberto I, per poi fare un salto al Polo Nord presso il lavatoio di via dei Granari e infine raggiungere l’Alberata Dante Alighieri per una foto con la slitta di Babbo Natale.

Tra una tappa e l’altra, oltre alla possibilità di ammirare le vetrine dei negozi o assaggiare qualche bontà nelle attività cittadine, in piazza Matteotti, dalle 16 e 30 animazione con Simona Cecchini e il suo staff pronti a far sorridere ed emozionare i bambini in vista del Natale.

La banda ph Roberto Romano

Un ringraziamento per l’impegno nella realizzazione delle iniziative in calendario va all’associazione Viva Tarquinia, al centro di aggregazione giovanile, e per la loro partecipazione l’Aeopc, la Banda Giacomo Setaccioli ed il gruppo delle majorette.

I programmi del Natale sono disponibili online alle pagine social del comune di Tarquinia o presso Infopoint, Barriera San Giusto, dove è possibile trovare negli orari aperti al pubblico tutte le informazioni richieste. Tarquinia vi aspetta per un Natale tutto da vivere!