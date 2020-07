Natale di Civitavecchia, come cambia la viabilità - Terzo Binario News

Si comunica che, in occasione della manifestazione denominata “Natale della Città 2020”, la quale interesserà viale Garibaldi, al fine di consentire il regolare svolgimento dell’evento in questione, si comunica agli utenti di non lasciare veicoli in sosta:

Nei Giorni 02 – 06- 08 – 14 e 15 Agosto 2020

dalle ore 10:00 fino alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze in:

in VIA SANTA FERMINA , lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi;

, lato Grosseto del tratto compreso tra viale Garibaldi e via Crispi; in PIAZZALE DEGLI EROI, ambo i lati della parte asfaltata antistante il monumento ai caduti.

ambo i lati della parte asfaltata antistante il monumento ai caduti. VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa Fermina compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, area riservata ai veicoli a servizio dei disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità.

tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa Fermina compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno, area riservata ai veicoli a servizio dei disabili muniti di apposito contrassegno in corso di validità. VIA BATTISTI tratto compreso tra Via Toti e via Cialdi;

tratto compreso tra Via Toti e via Cialdi;

Si informano inoltre gli utenti che nei giorni di cui sopra;

dalle ore 18:00 alle ore 24:00 e comunque fino a cessate esigenze:

l’istituzione della disciplina temporanea di interdizione veicolare alla circolazione in:

VIALE GARIBALDI, tratto compreso tra largo Plebiscito e via Santa Fermina inclusa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno compresa l’area a monte tra via Santa Fermina e via G. Bruno;

PIAZZALE DEGLI EROI , solo parte asfaltata antistante il monumento ai caduti;

solo parte asfaltata antistante il monumento ai caduti; VIA CIALDI, tratto compreso tra via C. Battisti e Viale Garibaldi;

l’istituzione della disciplina di divieto di transito ai veicoli con portata massima superiore a Ton. 3,5 e a tutte le categorie di autobus, ad esclusione dei veicoli del T.P.L. della Soc. C.S.P. S.r.l. (che potranno transitare lungo la direttrice di seguito indicata), di NCC e taxi, sulla direttrice: VIA CASTRONOVO o VIA DELLE QUATTRO PORTE – VIALE DELLA VITTORIA – VIALE GARIBALDI – VIA SANTA FERMINA – VIA CRISPI, mediante l’installazione di apposita segnaletica stradale.

l’istituzione delle seguenti deviazioni del traffico veicolare in:

VIA XVI SETTEMBRE, intersezione con porta Tarquinia, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.500 – VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione segnale di direzione urbano Roma a sinistra) – transito consentito a residenti della zona interdetta;

intersezione con porta Tarquinia, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.500 – VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione segnale di direzione urbano Roma a sinistra) – transito consentito a residenti della zona interdetta; VIA XVI SETTEMBRE, intersezione con via Sangallo, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.400 – VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione segnale di direzione urbano Roma a sinistra) – transito consentito solo residenti della zona interdetta;

intersezione con via Sangallo, come da segnale composito (ATTENZIONE a mt.400 – VIALE GARIBALDI chiuso alla circolazione dei veicoli per manifestazione segnale di direzione urbano Roma a sinistra) – transito consentito solo residenti della zona interdetta; PIAZZA VITTORIO EMANUELE , intersezione largo Cavour, come da segnale composito (senso vietato – direzione obbligatoria a sinistra – largo Cavour – segnale di direzione urbano ROMA a sinistra);

, intersezione largo Cavour, come da segnale composito (senso vietato – direzione obbligatoria a sinistra – – segnale di direzione urbano ROMA a sinistra); VIA BIXIO , intersezione con via XVI Settembre, con direzione obbligatoria a sinistra;

, intersezione con via XVI Settembre, con direzione obbligatoria a sinistra; VIA DALMAZIA , intersezione con largo Plebiscito (secondo il senso di marcia), con direzione obbligatoria a sinistra direzione monte;

, intersezione con largo Plebiscito (secondo il senso di marcia), con direzione obbligatoria a sinistra direzione monte; VIALE GARIBALDI, intersezione via Santa Fermina, come da segnale composito (divieto di transito, con direzione obbligatoria a destra segnale di direzione urbano GROSSETO-VITERBO-TARQUINIA a destra e porto a destra).

• VIA BATTISTI tratto compreso tra via Toti e via Cialdi l’istituzione della disciplina viaria di doppio senso di circolazione per consentire ai residenti della zona Ghetto di entrare e uscire dalla stessa; • VIA CIALDI intersezione con via C. Battisti Segnale di “direzione obbligatoria a sinistra e destra e divieto di proseguire dritto” (Fig.II 81/a art.122); • Via BATTISTI intersezione con via Cialdi Segnale di “direzione obbligatoria dritto” (Fig.II 80/a art.122); • consentire ai veicoli in sosta su VIA CIALDI, tratto compreso tra viale Garibaldi e via Battisti, di uscire dal parcheggio e di percorrere la strada in senso contrario di marcia per raggiungere l’intersezione con via Battisti per poi proseguire in direzione via G. Bruno. 3. Sarà facoltà del personale di Polizia Locale che sarà impegnato nella manifestazione, compatibilmente con le altre esigenze istituzionali, di provvedere all’istituzione delle ulteriori modifiche alla circolazione stradale che verranno ritenute necessarie. 4. E’ fatto obbligo a tutti i veicoli provenienti da strade intersecanti e dalle aree che si immettono su quella interessata dall’evento, di arrestarsi prima di impegnare la zona, attenendosi alle prescrizioni delle segnaletica stradale temporanea, nonché delle segnalazioni manuali degli operatori di Polizia e del personale preposto a presidio della manifestazione, per la tutela dei partecipanti.

Il presente Comando di Polizia Locale si riserva comunque, per i giorni 05-07-09-11-13-16 agosto 2020 non ricompresi nel presente provvedimento, l’interdizione della viabilità nel tratto di Viale Garibaldi compreso tra largo Plebiscito e via santa Fermina, predisponendo adeguati percorsi alternativi, qualora l’afflusso delle persone fosse superiore alle previsioni e gli eventi lo rendessero necessario per garantire la pubblica incolumità.

Si avverte che, in difetto, come da relativa ordinanza sindacale, i veicoli eventualmente lasciati in sosta verranno sanzionati e rimossi a norma di quanto previsto dalle vigenti norme del C.d.S..

Vista la rilevanza dell’evento che interesserà numerose vie e piazze, anche con deviazioni del traffico veicolare, si invitano i cittadini alla massima collaborazione limitando l’utilizzo dei veicoli specialmente nelle zone limitrofe all’evento.