Natale a Tolfa, premiata dal Centro anziani via San Francesco: è la strada più bella - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Come ormai avviene da sei anni, il Centro anziani premia la strada di Tolfa che si è fatta più bella in vista del Natale. E ha fregiarsi della targa sarà via San Francesco, già vincitrice dell’ultima edizione estiva del concorso.

“Stavolta un giro per tutto il paese ha confermato che c’è stata una grande partecipazione fra gli abitanti – spiega la presidente del Centro, Daniela Cedrani, che ha pure presieduto la commissione, senza però votare -. I residenti hanno pensato e realizzato davvero decorazioni particolari. La commissione è stata in difficoltà, ma alla fine avendo sulle schede punteggi da assegnare in base a diverse categorie di valutazione, la somma finale ha consegnato la vittoria a via San Francesco, nel quartiere dei Cappuccini”.

Proprio per premiare l’impegno di molti, la Commissione ha deciso di assegnare una menzione d’onore a tutto il quartiere della piazzetta del Forno, via del Forno, via Ripa bassa, via delle Carcere, una zona piuttosto ampia in cui gli abitanti si sono mobilitati, formando un comitato molto attivo che ha realizzato addobbi con tanti materiali di recupero, con risultati davvero da ammirare. Un’altra menzione è andata a via Maestre Pie, una stradina piccola dove si concentrano sempre idee originali.

Della commissione hanno fatto Patrizia Cristini, Marcella Sereni, Giuliana Sfascia, Adriana Adriani, Zeina Moggi e Rossana Testa. Alla consegna della targa è intervenuta la sindaca Stefania Bentivoglio.

“Un grazie va a tutti i tolfetani per la risposta data alla nostra idea – conclude Cedrani – E noi del Centro anziani invitiamo ad andare a vedere le strade premiate sia di giorno che di notte. Anzi in qualche caso meglio con la luce perché ci sono creazioni con materiali riciclabili che meritano davvero una visita”.