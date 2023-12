Natale, a Tolfa consegnata la targa alla strada più bella: la giuria premia via e piazza del Forno • Terzo Binario News

Non una strada, in realtà, ma tutto un quartiere tolfetano è quello che riceverà il premio 2023 per la via più bella, la meglio addobbata per il Natale, nell’ambito dell’iniziativa portata avanti ormai da parecchi anni dal Centro anziani, oggi “La Rocca Aps” che, in estate, propone quella analoga per l’addobbo floreale.

A convogliare i maggori punteggi per le quattro voci – spirito di collaborazione tra residenti, ricchezza addobbi, originalità e utilizzo materiale riciclato – è stata via del Forno, ma pure piazza del Forno e poi via Ripa Alta e Ripa Bassa. I giurati – tutti soci de “La Rocca Aps” Mario Mellini, Graziella Marchiori, Fausto Massera, Maria Rita Fraioli e Cristiana Vallarino – hanno girato, accompagnati dalla presidente de “La Rocca”, Daniela Cedrani, per il cuore antico di Tolfa non appena è tramontato il sole, così da poter vedere le luminarie accese.

Le strade in cui i residenti si sono impegnati per abbellirle sono, oltre alla zona del Forno, via del Macello, via delle Greppe e poi piazza e via Maestre Pie.

Via delle Greppe si è guadagnata una menzione d’onore, oltre che per gli addobbi, anche per l’esposizione di presepi sistemata in un magazzino.

La premiazione da parte della sindaca e del Centro “La Rocca Aps“ si è tenuta venerdì pomeriggio (nella foto soopra): sul muro della strada sarà attaccata la targa realizzata appositamente, quest’anno, dall’artista locale Silvia Di Silvestro.

Cri.Val.