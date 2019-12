Natale a Roma: mostre, eventi, spettacoli - Terzo Binario News

Restare a Roma per il Natale non è un ripiego ma una scelta vincente: tra musica, arte ed eventi la città offre molto in questo periodo, con occasioni per tutti i gusti e per ogni età. Si va dalle mostre nei Musei Civici (aperti il 1° gennaio) ai laboratori e all’intrattenimento ‘scientifico’ per bambini al Museo di Zoologia, dai concerti e dalle attività didattiche del Natale con la Mic all’Epifania all’Ex Mattatoio con le performance contemporanee del Roma Fringe Festival. Passando per l’Opera, per l’Auditorium, per la Casa del Jazz e molto altro.

Qui il calendario completo: una vera e propria “lucciola” per dare una mano a ogni romano, e ad ogni turista, a programmare il Natale cittadino.