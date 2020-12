Natale a Ladispoli: programma degli spettacoli - Terzo Binario News

“A Natale ce ne resteremo a casa, per via del lockdown, in serenità e pace, ritrovando momenti che forse avevamo dimenticato nella routine quotidiana”. Così Marco Milani, assessore alla Cultura del Comune di Ladispoli.

“Ma quest’anno, restando comodamente a casa, avremo anche la possibilità di apprezzare tre spettacoli comici di teatro, davvero imperdibili”. Ovvero: “Il 25 dicembre alle 19 un Concerto di Natale per pianoforte ed arpa che vi regalerà tante emozioni; il 26 dicembre alle 18 “Disperata x davvero” con la comicità straordinaria di Laura De Marchi. Visione gratuita sui canali Facebook “Visit Ladispoli” e “Upter Università Popolare di Ladispoli”. Inviate entro venerdì ore 12:00 i nominativi delle persone che volete salutare e la Upter il 25 lo farà in diretta!”.

“Infine il 27, domenica, gran finale alle 18.30 con Roberto Scavo in un concerto dedicato al Natale. L’Amministrazione Grando è vicina al mondo dell’arte e della Cultura e lo sostiene offrendo la possibilità agli artisti di esibirsi in un periodo altrimenti difficile e nel contempo portare nelle nostre case, gratuitamente grandi performance”.