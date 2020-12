Nasce Plus News, testata “dal litorale al nazionale” - Terzo Binario News

Fra i nomi della redazione, quello di Marco Milani

Dalla convergenza di personalità e professionisti dell’informazione e della comunicazione, nasce Plus News. Il nome (si pronuncia Plus nella forma latina), esprime con chiarezza la “missione” che troverà definizione in una qualità superiore dei testi e nella completezza dell’informazione. Grazie ad una redazione estremamente autorevole, vigile e sul pezzo e uno staff di collaboratori di alto profilo, Plus News, si distinguerà per essere la più esauriente e la più autorevole fonte d’informazione indipendente.

Come sintetizza il pay off, la testata sarà “dal litorale al nazionale”. Plus coniugherà dunque l’informazione locale con la notizia d’interesse generale. Alla cronaca e approfondimento dei principali fatti e curiosità che riguardano il quadrante ovest della Capitale, con una copertura della notizia che abbraccia tutto il litorale, da sud a nord di Roma, da Anzio a Civitavecchia, si sovrapporrà l’informazione circa i grandi personaggi e fatti di costume, sport, politica, cultura a carattere nazionale ed internazionale. Sarà quindi un unicum nel panorama delle testate on line riferite al territorio. Con l’obiettivo di allargare il punto di vista, Plus News ospiterà articoli di approfondimento e editoriali a firma d’intellettuali, scrittori, registi, ed esperti degli specifici settori.

Periodicamente la divulgazione generalista delle principali notizie locali e nazionali sarà affiancata da speciali a tema. Per es: il Natale; i David di Donatello; la Manovra di bilancio; le Olimpiadi; i 750 anni dalla nascita di Dante. Questi speciali saranno declinati attraverso le varie sezioni.

La direzione responsabile è affidata a Roberto Iacopini: vice caporedattore di RAI Sport, è un professionista di alto profilo. Coniuga esperienza e alta qualità, doti che assieme al prestigio, sono la migliore garanzia per il lettore.

Direttore editoriale e capo redattore: Pier Luigi Manieri, saggista cinematografico. Vanta due volumi di successo dedicati al cinema. Ha all’attivo centinaia di articoli su testate generaliste e di settore, tra cui: Totalità.it; Bookciak Magazine; Acchiappafilm; Art a Part of culture; curatore di eventi culturali e scrittore di fantascienza, spionaggio, horror, fantasy.

Marco Milani: Pubblicista, romanziere, editor free lance; specializzato in Romanzi storici, è esperto di storia medievale.

Annalisa Burattini, archeologa, esperta di Marketing turistico, consulente criminologa, consulente del Tribunale, assistente universitaria, volontaria in Protezione Civile, vanta numerose attività di scavi e articoli scientifici.

Francesca Nunzi, attrice, autrice, regista, scrittrice. In oltre 30 anni di carriera ha preso parte a spettacoli teatrali, film e fiction televisive. Diretta tra gli altri da Gigi Proietti, Carlo Vanzina, Pierfrancesco Pingitore.

Scrive e fa regie per il teatro. Vanta due volumi di narrativa.

Federico Fiume: Critico musicale di notevole spessore per dieci anni all’Unità; ha firmato sui principiali periodici d’informazione musicale tra cui, Rolling Stones; XL di Repubblica; Mucchio Selvaggio

Maurizio Guccini, Speaker, musicista.

È stato per diversi anni Guida del portale SuperEva per il canale tematico sulla musica rock. È autore della trasmissione “Rock Tales – Storie dimenticate ed indimenticabili”, su Radio Kaos Italy. Attualmente è speaker presso Radio Italia Anni 60 coi programmi “Extra! Sulla Strada” e “New Entry”

La realizzazione della testata on line, e della sua manutenzione sono affidate a Corrado Pierdominici, esperto di reti e social media.

Per scriverci, l’indirizzo è: info@plusnews.it