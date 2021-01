Nasce l'Università Popolare di Santa Marinella - Terzo Binario News

“Nasce l’Università Popolare di Santa Marinella ( UPSM ), una sfida fortemente voluta per sensibilizzare la cultura , grandezza incommensurabile del vivere civile.

Senza cultura siamo vuoti e meno propositivi nell’affrontare le sfide che il futuro ci riserva – dichiara Fabrizio Fratini, presidente e responsabile legale dell’ Università Popolare – ringrazio gli amici che hanno creduto in questo progetto concepito esclusivamente come divulgazione didattico-culturale contro l’isolamento sociale e l’emarginazione.

I docenti, che saranno tutti volontari, svolgeranno i corsi a titolo gratuito. Sarà un modo per mettersi in gioco promuovendo una didattica spontanea nei contenuti e nel percorso. Per poter insegnare all’Università Popolare sarà necessario avere una laurea, un diploma o un certificato che dimostri le proprie capacità su una singola materia o più materie. Per le arti e i mestieri, patrimonio inestimabile della nostra tradizione e cultura, sarà necessario avere un’esperienza decennale certificata per poter istituire corsi e dedicarsi all’insegnamento.

Agli studenti che sono tutti over 18 e senza limiti di età , chiediamo un contributo di dieci euro l’anno per il tesseramento.

Tutti i cittadini sono invitati a partecipare naturalmente. In questo momento così particolare legato alla Pandemia, stiamo pensando di sviluppare dei video/corsi/lezione su piattaforma o su facebook per dare la possibilità ai docenti di insegnare e agli studenti di apprendere attraverso la tecnologia le materie di loro interesse. A breve sarà creata una pagina facebook dove poter attingere tutte le informazioni relative all’Università Popolare.

Fare cultura, fa bene alla nostra vita , illumina il cuore e ci fa riflettere in modo migliore sulle nostre ambizioni e sui nostri comportamenti.

“Cogito Ergo Sum”

(Penso dunque sono)

Cartesio