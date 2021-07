Nasce l'area di compostaggio a Tolfa - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Raccogliere i rifiuti organici per poi trasformarli in compost da utilizzare nell’agricoltura: è sicuramente un modo per incidere meno sull’ambiente.

A Tolfa – dove da tempo funziona in maniera ottima la raccolta differenziata porta a porta – sarà possibile conferire una volta a settimana gli scarti domestici organici (contenuti nelle apposite buste biodegradabili) nell’impianto di compostaggio appena realizzato, grazie a un finanziamento della Regione Lazio, alle spalle della struttura sportiva della Pacifica, accanto all’attuale isola ecologica comunale.

L’accesso all’impianto per l’utenza sarà possibile il mercoledì dalle 9 alle 13, da parte di quei cittadini che avranno dato la propria adesione all’iniziativa. Adesione che si potrà dare compilando una apposita scheda scaricabile dal sito http://comune.tolfa.rm.it/modulistica/areaambienteeciclorifiuti. Le schede vanno consegnate nella cassetta postale della Protezione civile. “Per far partire il servizio – spiega il sindaco Luigi Landi – aspettiamo di quantificare la partecipazione dell’utenza, abbiamo calcolato circa un mese di tempo quindi pensiamo di poter iniziare a settembre”. Una volta raccolte le adesioni si prevede di fare un incontro con gli interessati.

Accanto al macchinario per trattare l’organico, il Comune avrà a disposizione anche il cippatore che servirà a lavorare gli sfalci e il legname tagliato sul territorio, per unirli poi come parte “viva” al compost.

Sul fronte della gestione dei rifiuti in collina si prospettano altre novità. Allumiere e Tolfa, infatti, avranno un unico centro servizi che si troverà sotto il parcheggio dei pullman, appena all’inizio della circonvallazione. L’area, affidata a un gestore, sostituirà le due attuali del campo sportivo tolfetano e della Cavaccia allumierasca, lì convoglieranno tutti gli addetti impegnati nel settore in entrambe le amministrazioni. Il progetto è a buon punto ma realisticamente sarà messo in pratica non prima della seconda metà del 2022.