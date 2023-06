Nasce la squadra femminile di calcio del Città di Cerveteri • Terzo Binario News

L’augurio e l’incoraggiamento alla società da parte del Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti

“La prossima stagione calcistica sarà importantissima per il Città di Cerveteri”. Così il Sindaco di Cerveteri Elena Gubetti in un post Facebook.

“Intanto – prosegue il Sindaco – perché è la prima che inizia con la nuova Presidenza, con la Famiglia Lupi, e poi perché per la prima squadra, dovrà essere la stagione della rinascita, con la speranza di risalire presto dalla Promozione in Eccellenza”

Ma la novità più importante è un’altra.

“Nasce la squadra femminile del Città di Cerveteri – annuncia il Sindaco – Partirà dall’Eccellenza e i presupposti già ci sono tutti per fare una bella stagione. Non può che essere un motivo di soddisfazione sapere che la principale squadra di calcio della nostra città, dalla prossima stagione apra anche alla selezione femminile. Proprio in questi anni in cui la Nazionale Italiana femminile di calcio sta raggiungendo risultati insperati, chissà che un giorno non ci sia anche una calciatrice del Cerveteri in maglia azzurra! Per informazioni, contattare direttamente la Segreteria del Città di Cerveteri al Campo Enrico Galli”.