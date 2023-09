Nasce la “Asd Sangiovannella Old Style”, il calcio di Passoscuro sogna in grande • Terzo Binario News

Nuova società nata dalla fusione di “Sangiovannella” e “Italian Old Style”, partirà dalla Terza Categoria con un bagaglio ricco di sogni

Il calcio di Passoscuro punta in alto, partendo dal basso. Diventa realtà con la “Asd Sangiovannella Old Style” il sogno di un gruppo di ragazzi, che uniscono le forze di “Sangiovannella” e “Italian Old Style” con l’intento di far splendere il calcio locale.

Partiranno dalla Terza Categoria, che inizierà ad ottobre, con un carico di sogni da realizzare e la volontà di far emergere anche in categorie superiori il calcio della propria città. Una sfida senza dubbio impegnativa, verso la quale la squadra si sta già preparando con impegno e tanta determinazione.

Direttivo e figure apicali già delineate: Giuliano Tunno è il nuovo Presidente, mentre Mauro Sigismondi è il vice-presidente. La società si completa poi con gli innesti di Bruno Savera, Nicola Russo e Antonio Mottola. Danilo Soru invece, ultimo innesto in ordine cronologico, è il nuovo Consigliere procuratore della squadra.

“Una sfida difficile che vogliamo affrontare spinti dal nostro grande amore per il calcio e per il territorio di Passoscuro – spiegano dalla Dirigenza – anche la conferma di alcuni sponsor storici della zona per noi rappresenta un motivo di orgoglio e soddisfazione. Ci impegneremo, tutti insieme, con l’intento di renderli orgogliosi della nostra squadra, così come speriamo che ci saranno davvero tanti tifosi e cittadini a sostenerci”.

Confermati anche alcuni sponsor storici della squadra, tra cui il Todis – Passoscuro e Tempocasa.

Per maggiori informazioni sulla squadra, è possibile seguirla sul profilo Instagram

https://instagram.com/a.s.d.sangiovannella_old_style?igshid=MzRlODBiNWFlZA==

Sito internet:

https://aseth14.wixsite.com/sangio-oldstyle