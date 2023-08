Nasce il W3 Stadium di Maccarese, quasi conclusi i lavori di restyling • Terzo Binario News

W3 Maccarese comunica che sono in via di completamento i lavori di ristrutturazione totale dell’impianto sportivo iniziati in data 5 giugno.

Il progetto di ristrutturazione ha previsto la trasformazione in manto sintetico del fondo del campo a 11, con misura regolamentare di 105×65, la sostituzione del manto e sistemazione del campo di calcio a 5, con annessa creazione di un area training per i portieri, il rinnovamento e ristrutturazione totale dell’edificio spogliatoi, finalmente a norma e completamente climatizzati, nonché il rinnovamento delle Tribune.

Oltre a questo verrà finalmente ampliato il parcheggio per i fruitori dell’impianto.

I lavori di ristrutturazione dello stadio rinnovato termineranno, in varie fasi entro fine settembre, con la prima parte che include il manto erboso e parte degli spogliatoi che verrà aperto oggi stesso, in tempo per la nuova stagione sportiva che vedrà quindi finalmente la Prima squadra stabilmente a Maccarese già da oggi alla ripresa degli allenamenti.

La W3 Maccarese ringrazia la W3 Group, Main Sponsor della società per aver permesso l’operazione, e contestualmente acquisito i diritti di Naming Right dello stadio, che prenderà quindi anche la denominazione di W3 Stadium.

Il 4 settembre sarà la data in cui il W3 Stadium riaprirà agli atleti delle nostre giovanili e ai ragazzi della nostra scuola calcio.

Non vediamo l’ora di accogliervi….

Lo dichiara in un comunicato stampa la W3 MACCARESE