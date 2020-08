Nasce il Santa Marinella Rugby, Germana Raponi nominata presidente - Terzo Binario News

(foto Enrico Paravani) Nella Perla arriva la palla ovale. Si è costituito ufficialmente il Santa Marinella Rugby asd e prima ancora di mettere piede in campo ha già collezionato tre record. Il primo, essere il primo sodalizio ovale nel comune balneare; secondo, avere una donna a ricoprire il ruolo di presidente; terzo, e un pizzico di orgoglio è doveroso, essere la prima società ad essersi costituita in Italia nel 2020, l’anno forse più difficile per il rugby nazionale.

“Nasce un nuovo progetto tecnico finalizzato alla diffusione dei valori del gioco del rugby – si legge nel manifesto di costituzione del sodalizio rossoblù – che si pone, attraverso una crescita personale di giocatori intesi come bambine e bambini, l’obiettivo di generare un forte senso di appartenenza per il club e far in modo che possano esprimersi al meglio sul campo come nella vita. Tutto ciò sviluppando uno staff tecnico e dirigenziale di alta competenza gestionale, tecnica ed educativa>.

L’organigramma vede Germana Raponi (unica rugbista di Civitavecchia ad aver vestito la maglia azzurra) ricoprire il ruolo di presidente; Giordano Ritti è il suo vice con Alessandro Mameli segretario, Emanuele Diottasi tesoriere e Felice Raponi consigliere. Nomi che non passano certo inosservati visto che sono delle pietre miliari del Crc che hanno deciso di emigrare a pochi chilometri di distanza. “Un ringraziamento – dicono i rugbisti rossoblù – al sindaco Pietro Tidei e alla consigliera delegata Marina Ferullo che hanno concesso al disponibilità del campo di appoggio di via delle Colonie>. Un progetto che parte dal basso, senza prima squadra ma iniziando dai piccoli del minirugby. Scelto il marchio francese de Le Coq Sportif come sponsor tecnico.

Infine, è stato recapitato un messaggio tanto inaspettato quanto gradito. Infatti ai rossoblù ovali è giunta un’accoglienza calorosa dai rossoblù “sferici”: “Il presidente Fabrizio Di Stefano e tutti i membri del Consiglio Direttivo dell’Asd Santa Marinella Calcio 1947 danno il benvenuto al Santa Marinella Rugby, una asd che si prefigge di promuovere il gioco del rugby anche a Santa Marinella>.