Nasce il micro asilo a Canale Monterano - Terzo Binario News

Il progetto finanziato dalla Regione

È un giorno storico per il sistema scolastico di Canale Monterano: con la determinazione n. G12610 la Regione Lazio, Direzione Inclusione Sociale, ha finanziato il progetto per la creazione di un micro-asilo, che andrà a collocarsi all’interno di edifici di proprietà comunale, già esistenti e sottoutilizzati, per costituire un vero e proprio polo scolastico che vedrà presenti tutte le classi di età, dai diciannove mesi fino a tutta l’età dell’obbligo. Il progetto presentato dal Comune di Canale si è piazzato al quinto posto nella graduatoria regionale, che ha visto finanziati solo sette comuni, con fondi MIUR.

“Si chiude un cerchio – afferma il Sindaco di Canale Monterano, Alessandro Bettarelli – iniziato alcuni decenni fa a Canale, che ha visto sorgere nell’area di Piazza Maria De Mattias, edifici scolastici nuovi, curati, funzionali. Un’operazione di lungo respiro, concretizzata lentamente negli anni, che con la nascita del micro-asilo chiuderà un progetto di rinnovamento dell’edilizia scolastica comunale e rafforzerà ancora di più la nostra offerta per le famiglie”.

“Il contributo regionale – aggiunge l’Assessore ai Lavori Pubblici, Andrea Magagnini – prevede una serie d’interventi finalizzati al recupero di locali scarsamente utilizzati e le loro trasformazioni per la creazione di un micro-nido all’interno della scuola materna. La nuova struttura sarà destinata a ospitare fino a un massimo di quattordici bambini divezzi (19- trentasei mesi), i locali a piano terra saranno destinati all’attività dei bambini: zona accoglienza, zona attività, area sonno e area destinata a laboratori dove potranno iniziare il loro percorso educativo giocando.

Una porzione dell’area esterna sarà recuperata e destinata all’uso esclusivo del micro-nido. Il recupero dei locali posti al piano primo saranno invece predisposti per il personale scolastico: spogliatoio, wc, stanza educatrici, stanza da destinare al pediatra oltre a locali a servizio dell’attività. Per quanto riguarda la preparazione dei pasti, il progetto non prevede la realizzazione di una cucina, perché sarà utilizzata la cucina già esistente della scuola materna. L’utilizzo dell’attuale atrio come ingresso per il micro – nido prevede la realizzazione di un nuovo ingresso per la scuola materna, da realizzarsi in prossimità dell’ingresso esistente.”

“Il progetto – conclude l’Assessore Magagnini – va a implementare l’offerta scolastica comunale e ha come obiettivo quello di fornire agli abitanti di Canale e Montevirginio una struttura che possa accogliere i bambini fin dai primi anni di vita e creare un percorso educativo continuativo fino al passaggio alla scuola primaria. Un ulteriore tassello al già pregevole sistema infrastrutturale scolastico del nostro Comune, che ogni anno, a ogni livello della scuola dell’obbligo accoglie ragazzi provenienti da tanti comuni limitrofi, che trovano a Canale qualità negli insegnanti e nelle nostre strutture.”