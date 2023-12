Nasce il collegamento diretto Fiumicino-Podgorica • Terzo Binario News

Si è svolta presso l’area di imbarco E dell’aeroporto Leonardo da Vinci di Fiumicino la cerimonia inaugurale per celebrare l’avvio del nuovo volo diretto di Air Montenegro che collegherà la capitale del Montenegro Podgorica a Roma, il cuore dell’Italia.

Alla cerimonia, che ha visto la partecipazione del Presidente di Aeroporti di Roma, Vincenzo Nunziata, per un breve saluto introduttivo, hanno preso parte lo Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma, Ivan Bassato, l’AD di Air Montenegro, Mark Anzur, l’AD dell’aeroporto del Montenegro, Vladan Draškovic, il Direttore Centrale Amministrazione e Finanza di ENAC, Maria Elena Taormina, il Vicepremier con la delega al Lavoro, Istruzione, Sanità e Politiche Sociali del Montenegro, Srdjan Pavicevic, il Ministro dei Trasporti e Affari Marittimi del Montenegro, Filip Radulovic, l’Ambasciatrice del Montenegro in Italia, Milena Sofranac Ljubojevic eil Sottosegretario alle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante.

Air Montenegro opererà su questa rotta due volte la settimana, ogni lunedì e venerdì. Il Montenegro e l’Italia condividono da secoli una storia ricca di legami culturali, storici ed economici. L’introduzione del collegamento aereo diretto tra Podgorica e Roma rappresenta, dunque, un significativo passo avanti per intensificare i legami, promuovere il turismo e migliorare le relazioni commerciali tra i due Paesi, consentendo ai viaggiatori di conoscere e sperimentare il patrimonio e le tradizioni di entrambi i Paesi.

Dalle antiche meraviglie di Roma ai pittoreschi paesaggi del Montenegro, il nuovo collegamento non solo avvicina le due Capitali, ma offre anche una comoda opzione di viaggio ai singoli viaggiatori, alle famiglie e alle aziende. Riducendo i tempi ed eliminando gli scali, il volo offre ai passeggeri un’esperienza di viaggio più comoda ed efficiente in termini di tempo. Grazie a questo collegamento diretto con il principale aeroporto italiano, il Montenegro, noto per la sua costa adriatica mozzafiato e per i suoi siti storici, vedrà crescere il proprio settore turistico.

I viaggiatori italiani potranno agevolmente scoprire il fascino del Montenegro e i turisti montenegrini avranno accesso diretto a Roma, città vibrante e ricca di cultura, creando flussi di entrate turistiche nelle due direzioni. La nuova rotta porterà anche un vantaggioso rafforzamento dei legami economici: la maggiore connettività agevolerà le transazioni commerciali, gli accordi commerciali e le opportunità d’investimento tra il Montenegro e l’Italia.

“Siamo lieti di dare il benvenuto ad Air Montenegro a Roma Fiumicino” ha dichiarato Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma. “La ripresa dello storico volo verso Podgorica favorisce lo sviluppo del traffico diretto tra le due Capitali e consente di collegare, tramite l’hub romano, Podgorica all’Italia e al resto del mondo. I passeggeri di Air Montenegro vivranno un’esperienza di viaggio di qualità grazie ai servizi offerti da Fiumicino, unico aeroporto italiano insignito delle 5 stelle da Skytrax e votato quale miglior aeroporto in Europa dall’ACI (Airport Council International) per la quinta volta negli ultimi sei anni”.

“A partire da oggi – ha dichiarato il CEO di Air Montenegro, Mark Anzur –, Air Montenegro opererà a Roma ogni lunedì e venerdì e la rotta sarà attiva tutto l’anno, con la previsione di incrementare la frequenza nei prossimi anni. Nel corso di quest’anno, da gennaio a novembre, sono 33.920 i passeggeri trasportati verso questa destinazione, per un totale di 186 voli. Con l’apertura di questa rotta, Air Montenegro contribuirà in modo significativo all’aumento del numero di passeggeri e di voli diretti a Roma. Secondo il nostro piano per la stagione invernale W23, Air Montenegro stima di trasportare circa 4.000 passeggeri sulla rotta Podgorica-Roma, che in previsione diventeranno circa 10.000 durante la stagione turistica estiva. L’intento è quello di operare utilizzando i velivoli tipo E195 della nostra flotta”.

“Riconoscendo la necessità di rafforzare le relazioni reciproche tra i due Paesi – ha commentato il Vicepremier con la delega al Lavoro, Istruzione, Sanità e Politiche Sociali del Montenegro, Srdjan Pavicevic –, traendo ispirazione dai legami storici e contemporanei tradizionalmente amichevoli tra il Montenegro e la Repubblica Italiana, nonché ai buonissimi rapporti in essere, assistiamo quest’oggi alla concretizzazione di una decisione strategica di questo Governo: l’istituzione di un volo sulla rotta Podgorica – Roma. Considerando l’aspirazione del Montenegro a divenire membro a pieno titolo dell’Unione Europea e il sostegno offerto dalla Repubblica Italiana nel processo, questo è solo il primo passo verso il rafforzamento del nostro partenariato, con l’auspicio di un maggiore sviluppo e potenziamento di tutte le forme di cooperazione e di relazioni reciproche tra i due Paesi”.

“Esprimo grande soddisfazione – ha dichiarato il Sottosegretarioalle Infrastrutture e Trasporti, Tullio Ferrante –, per l’avvio del nuovo collegamento Roma-Podgorica, evidenziando l’impegno del Governo italiano nel consolidare le relazioni con i Paesi dei Balcani, anche nell’ottica della loro adesione all’UE. Una crescita dei rapporti bilaterali auspicata anche e soprattutto nel campo infrastrutturale attraverso il coinvolgimento del know-how dell’imprenditoria italiana di settore, a beneficio dell’intera area adriatica e balcanica. Questo Governo è fortemente impegnato nel consolidamento, attraverso l’ammodernamento delle ferrovie e lo sviluppo dei porti e dell’intermodalità, del ruolo dell’Italia quale principale hub europeo del mediterraneo nella rotta tra Asia e Nord Europa”.