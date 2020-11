Nasce Codex Atlanticus, progetti per il sociale di Santa Marinella - Terzo Binario News

Ha recentemente iniziato la propria attività nel territorio del Comune di Santa Marinella l’associazione Codex Atlanticus che si occupa prevalentemente di realizzare progetti di sussidiarietà sociale, sensibilizzare ed avvicinare i giovani ed alla cultura alla bellezza dell’arte in ogni sua forma e di favorire la valorizzazione Storica del territorio oltre che stimolare la creazione di momenti di aggregazione culturale a scopo di promozione sociale.

Nei giorni scorsi il direttivo dell’Associazione composto dal Presidente Leonardo Acri, dal vicepresidente Valerio Delle Donne, dal tesoriere Francesco Moriggi e dai consiglieri Pierpaolo Canto, Daniele Cantonetti, Lorenzo D’Angelo e Deniel Garapa ha incontrato l’amministrazione comunale, nella persona del Sindaco di Santa Marinella Pietro Tidei.

Il Sindaco ha confermato la disponibilità dell’amministrazione comunale di accogliere e favorire i progetti ed i programmi dell’associazionismo locale.

Sulla stessa lunghezza d’onda anche il portavoce del gruppo costituito intorno alla Lista Tidei, il consigliere comunale Roberto Angeletti che ha ribadito il proprio appoggio e quello dei consiglieri Patrizia Befani e Danila Verzilli oltre che dell’assessore Roberta Gaetani alle future iniziative dell’associazione.

Presto in cantiere importanti progetti per sostenere e aiutare la popolazione di Santa Severa e Santa Marinella in questa epoca di stringenti misure di contrasto al Covid, i cui effetti si riverberano in maniera massiva sulle fasce deboli della popolazione.