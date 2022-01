Nasce a Manziana il Punto di Contatto per i cittadini positivi al Covid - Terzo Binario News

Attivo da questa mattina il PUNTO DI CONTATTO voluto dall’Amministrazione comunale e dedicato ai Concittadini positivi al tampone per Covid-19.

Lo strumento è stato pensato per tentare di assistere i Concittadini positivi che, vista la mole di lavoro a cui devono fare fronte gli uffici della Asl Roma 4 alle prese con l’attuale impennata dei casi, si trovino in difficoltà durante il periodo di isolamento/quarantena, ovviamente NON DAL PUNTO DI VISTA MEDICO-SANITARIO.

Il personale incaricato tenterà in primis di dare ascolto e poi di raccogliere tutte le criticità e difficoltà che successivamente saranno rigirate agli uffici competenti della Asl.

I Concittadini potranno chiamare il numero 0699674025 (int. 241, attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10 alle ore 12, oppure potranno mandare un’e-mail all’indirizzo ufficiostampa@comune.manziana.rm.it