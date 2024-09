Nasce a Civitavecchia il Comitato Santa Lucia • Terzo Binario News

Un’associazione di quartiere per evidenziare le problematiche della zona nord

“I sottoscritti cittadini, in qualità di residenti nel quartiere Santa Lucia, si costituiscono in comitato per rappresentare all’amministrazione comunale ed alle istituzioni in generale le gravi problematiche che affliggono il nostro quartiere, da molti anni in condizioni di abbandono.

Desideriamo far sentire la nostra voce per cercare di affrontare e risolvere problematiche a lungo rimaste irrisolte, che pregiudicano la qualità della vita e la stessa sicurezza ed incolumità dei residenti nel nostro quartiere, dove attualmente risiedono circa sessanta famiglie.

Siamo consapevoli di abitare in un quartiere periferico ma non siamo certamente cittadini “di serie B” rispetto ai nostri concittadini che abitano in centro o in altri quartieri: anche noi paghiamo regolarmente tasse e tributi ed abbiamo diritto ad avere servizi efficienti ed opere di urbanizzazione a servizio delle nostre abitazioni.

Di seguito elenchiamo tre problematiche molto importanti rispetto alle quali chiediamo un intervento da parte dell’Amministrazione Comunale:

1) Le strade di collegamento tra il quartiere Santa Lucia ed il resto della Città risultano quasi completamente prive di asfalto, con tratti praticamente non percorribili ed inaccessibili anche ai mezzi di soccorso (ambulanza e vigili del fuoco): questa è certamente la problematica più grave e sentita, perché rende difficoltoso l’accesso alle nostre abitazioni, soprattutto ad anziani e ragazzi con i ciclomotori, che rischiano la propria incolumità personale ogni giorno quando semplicemente escono di casa e percorrono strade sterrate e gravemente ammalorate. Si rammenta che più volte i mezzi di soccorso hanno avuto difficoltà per soccorrere cittadini malati o per spegnere incendi e che, purtroppo, alcuni anni fa un ragazzo residente a Santa Lucia, proprio vicino casa, è rimasto vittima di un incidente stradale mortale. Sarebbe urgente ed indispensabile procedere alla asfaltatura delle parti non asfaltate; 2) Assenza di illuminazione pubblica: quando è notte il quartiere resta praticamente al buio, con tutte le conseguenze del caso in termini di sicurezza sia per prevenire incidenti sia per prevenire furti ed atti delittuosi in generale; 3) Presenza di cavi dell’alta tensione che da anni attendono di essere interrati, che in occasione di temporali provocano spettacolari ed impressionanti scintille, con il rischio, in caso di caduta di uno dei cavi, di provocare gravissimi incidenti (incendi, folgorazione di passanti,…) senza considerare, sempre e comunque, i rischi per la salute dei residenti esposti quotidianamente ai campi elettromagnetici generati da tali cavi.

Su queste gravi ed annose problematiche che affliggono il nostro quartiere chiediamo all’Amministrazione comunale di aprire un confronto e di pianificare interventi non più procrastinabili per giungere ad una loro risoluzione definitiva che, da cittadini residenti, attendiamo ormai da moltissimi anni.

Confidiamo nella attenzione e nella disponibilità del Sindaco, della giunta comunale e di tutto il consiglio comunale”.

I componenti del Comitato Santa Lucia