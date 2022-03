"Narrazioni sulla maternità", la Fidapa presenta "Terramarina" di Tea Ranno - Terzo Binario News

Il terzo incontro alla Fondazione Cariciv venerdì alle 17,30

Secondo appuntamento con “Narrazioni sulla Maternità”, il ciclo di tre incontri organizzati dalla Fidapa Sezione di Civitavecchia, col supporto dell’associazione culturale “BookFaces”.

La sala Giusy Gurrado, nella sede della Fondazione Cariciv di via Risorgimento 8/12, ospiterà dalle 17.30 la presentazione del libro “Terramarina” di Tea Ranno, un altro tassello del caleidoscopio di racconti sui diversi modi di essere madre.

Interverranno Gabriella Sarracco, presidente della Fondazione Cariciv e Maria Cristina Ciaffi, presidente della locale sezione Fidapa.

Ci sarà naturalmente Tea Ranno, mentre a dialogare con lei saranno la socia Caterina Battilocchio, scrittrice e la giornalista Cristiana Vallarino, iscritta Fidapa di Tolfa. Seguirà il dibattito tra l’autrice e i presenti e poi il tradizionale firmacopie.

Dopo l’iniziativa per la Giornata Internazionale della Donna, organizzata dalla Sezione Fidapa Bpw Italy di Civitavecchia, con l’Amministrazione Comunale, la Asl Rm4, e tante altre realtà locali e la “Cerimonia delle Candele” di domenica scorsa, alla presenza di autorità Fidapa Nazionali e Distrettuali e cittadine, torna “Narrazioni sulla maternità”.

“Con questo secondo appuntamento – spiega la Presidente Maria Cristina Ciaffi – parleremo soprattutto dei diversi personaggi femminili che abitano il romanzo. Donne visionarie e concrete, diverse tra loro, ma unite intorno all’amurusanza che a mio avviso è la vera protagonista del libro. Un intreccio di destini che nella vigilia di Natale rinnoveranno il miracolo della Natività. La narrazione nello stile dell’autrice fonde dialetto siculo e poesia, con richiami al realismo magico sudamericano e culmina in un finale che sorprende e commuove. Una parabola di accoglienza e solidarietà, tema più che mai attuale”.

La Ranno è una scrittrice di origine siciliana che vive da tempo a Roma, dove si occupa anche di giurisprudenza. Ha già al suo attivo numerose pubblicazioni di successo e ha collezionato diversi premi,

“Terramarina” è il suo nuovo romanzo, edito ad ottobre 2020, la cui presentazione è slittata causa le limitazioni dovute al Covid. E’ vincitore del Premio Erice per la Letteratura 2021. Si tratta di una sorta di sequel del precedente libro ”Amurusanza”: stessa ambientazione, identica protagonista, Agata la Tabacchera, ora sindaco del paesino arrampicato sulle colline, con vista sull’Etna. Attorno a lei la consueta fitta corte di amici e anche di fantasmi, sia buoni che malvagi. Il tutto in piene feste natalizie, ammantate di neve. Insomma, una vera e propria favola di Natale, quasi una Christmas Carol in dialetto siculo.

L’ingresso è libero fino ad esaurimento posti, con super Green pass e mascherina.

Cri.Val.