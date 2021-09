Nadef, Cna: “Positiva la conferma del Superbonus e di misure come Transizione 4.0 e Fondo di Garanzia Pmi” - Terzo Binario News

e di misure come Transizione 4.0 e Fondo di Garanzia Pmi”

“La Nota di aggiornamento del Documento di Economia e Finanza, Nadef, approvata dal governo conferma l’orientamento espansivo della politica di bilancio a supporto del sistema economico per consolidare la ripresa”.

Così la CNA, che valuta positivamente le indicazioni contenute nella Nadef, in particolare la volontà del governo di rafforzare la dinamica del Pil nel triennio 2022-2024, prolungando importanti misure di sostegno alla crescita.

Rinnovati il Superbonus 110% per la riqualificazione degli edifici, il Fondo di Garanzia per le piccole e medie imprese e il piano Transizione 4.0.. “La proroga del Superbonus per la riqualificazione energetica degli edifici è molto positiva: offre certezze ai cittadini e consente alle imprese una adeguata programmazione degli interventi. Questo incentivo, come avevamo previsto, sta fornendo un contributo rilevante al rilancio”, commenta la CNA di Viterbo e Civitavecchia.