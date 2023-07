Musino vittima della crudeltà umana: aiutiamo l'Oasi Felina a curarlo • Terzo Binario News

“Gatto maschio intero di circa 7 anni, con soffio cardiaco importante. Positivo a FIV, otoacariasi. Grave erosione del muso, assenza della mascella è in parte assenza del naso. Sospetto trauma da scoppio esplosivo.”



Cari amici dell’Oasi,

queste due brevi righe che leggete sopra sono il report stilato dal veterinario che ha visitato Musino: si tratta di un micio stropicciatissimo arrivato in Oasi con vari problemi di salute: il più grave di questi problemi è ovviamente la mancanza del naso e di circa metà muso.

Non sappiamo bene cosa gli sia successo ma abbiamo buone ragioni di credere che sia stato ferito dallo scoppio di un petardo molto potente. Sembra davvero impossibile che gli esseri umani possano essere così stupidi e crudeli…

Musino non può vivere in strada nel suo stato di salute. Non sappiamo come sia riuscito a sopravvivere fino ad ora in queste condizioni. Ora però è arrivato da noi e faremo di tutto per curarlo e garantirgli una vita il più possibile serena. Lui nonostante la situazione è dolcissimo e coccoloso e si lascia fare tutto… Ha già iniziato a fare esami e appena possibile sarà sterilizzato ed effettuerà un’eco cardio e una biopsia.

Crediamo che le cure saranno molto lunghe e costose e per Musino abbiamo costituito un fondo dedicato. Se volete contribuire alle spese per la sua salute vi chiediamo una donazione di qualsiasi entità. Grazie come sempre per quello che potrete fare per questo micio sfortunato.

Per fare almeno una donazione rivolgersi a info@oasifelinapianoro.it