Musica e spiritualità, domani a Tolfa "L'Ottava Goccia" ospita la veglia incontro con don Francesco Fiorillo • Terzo Binario News

La location è spettacolare, la data particolare, l’evento interessante. Stiamo parlando dell’evento che la Country House “L’Ottava Goccia”, lungo la strada provinciale per Santa Severa a pochi chilometri dal centro di Tolfa, ospita domani pomeriggio, 31 ottobre, vigilia del giorno di Ognissanti.

Ecco come presentano l’appuntamento. “È con gioia immensa che accogliamo a L’Ottava Goccia don Francesco Fiorillo per la Veglia Incontro “Torneremo ancora”. Un viaggio tra musica, parole e riflessioni su temi che sentiamo molto importanti in questo momento: spiritualità, morte e rinascita con alcune delle più belle e mistiche canzoni di Franco Battiato, suonate dal vivo. Sara’ un momento di riflessione e di crescita per tutti. Ingresso libero. Per darci la possibilità di accogliere tutti al meglio sarebbe gradita la prenotazione”.

Don Francesco Fiorillo, nato a Terracina, è il custode e il responsabile della Fraternità Monastero San Magno di Fondi (LT). Il religioso è autore di vari libri e soprattutto si impegna in incontri in giro per l’Italia in cui propone le sue parole di profonda riflessione accompagnate da brani musicali. E’ tra l’altro personaggio molto amato dai protagonisti della musica leggera italiana, come Jovanotti e Gianni Morandi e spesso è stato ospite di programmi televisivi.

“L’Ottava Goccia” è un bellissimo casale ristrutturato con gusto, in mezzo ad un ampio terreno coltivato, che ospita ricevimenti, potendo contare su accogliente camere per gli ospiti, ma spesso accoglie appuntamenti culturali e musicali. A settembre ha ospitato il concerto – molto apprezzato come pure l’apericena – della cantante lucana Rachele Andrioli, organizzato da Tolfa Iazz con la Susan G. Komen Italia.

