Musica, da New York a Canale Monterano: per tutto marzo il meglio del jazz sperimentale • Terzo Binario News

L’etichetta musicale “577 Records” di New York ha scelto Canale Monterano per il suo “Sounds of Freeedom”, un programma di studio per giovani talenti di diverse nazionalità, scelti tra gli emergenti nel panorama newyorchese.

Direttamente dagli Usa e per circa un mese il gruppo sarà a Canale per un soggiorno all’insegna della sperimentazione musicale in un ambiente ideale per la concentrazione e la creatività.

La selezione dei partecipanti e la direzione artistica del progetto si devono a star del jazz internazionale come Daniel Carter, Francisco Mela, Rachel Musson, Federico Ughi, William Parker, Patricia Nicholson, Leo Genovese. Quest’ultimo si è appena aggiudicato il prestigioso premio Grammy 2023 per “Best Improvised Jazz Solo Performance”.

Durante il percorso di “Sounds of Freeedom” sono previsti concerti pubblici, tra cui uno che, grazie alla collaborazione con Amministrazione Comunale e Parrocchia, si terrà a Canale il 24 Marzo, presso la Chiesa di Santa Maria Assunta, ore 18:30. Il concerto sarà diretto da uno degli esponenti principali del Jazz contemporaneo: il bassista William Parker. L’ingresso sarà gratuito fino ad esaurimento posti.