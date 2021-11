Musica classica a Tolfa in onore di Santa Cecilia: suona la banda Verdi - Terzo Binario News

di Cristiana Vallarino

Fine settimana all’insegna della musica classica a Tolfa per onorare la figura della martire Santa Cecilia. Ne è protagonista la banda “Giuseppe Verdi” che organizza la festa per la patrona dei musicisti in due parti.

Sabato alle 17.45, nella chiesa parrocchiale di Sant’Egidio ci sarà il concerto strumentale e vocale. Domenica la mattina inizia con la messa per la Santa sempre nella stessa chiesa, poi dalle 11, sperando nella preannunciata finestra di meteo favorevole, porterà le proprie note in giro per il paese la banda “Verdi”, diretta dal maestro Stefania Bentivoglio, appena eletta prima sindaca tolfetana.

Il programma del concerto prevede l’esibizione di diversi musicisti. Al clarinetto Enrico De Angelis eseguirà la Canzonetta di Gabriele Piernè, con, al pianoforte, Fabio Silvestro che accompagnerà pure il cantante Max Petronilli nell’esecuzione del brano Dolce Sentire di Riz Ortolani e Jean Marie Benjamin.

Il trombettista Gabriele Annibali proporrà un concerto di Vassily Brandt n.2 opera 12 per tromba e pianoforte, a cui siederà sempre Fabio Silvestro. Al sax contralto Stefania Bentivoglio eseguirà, di Dario Milhaud, Scaramouche, accompagnata al piano ancora da Silvestro. Il trombettista Giancarlo Annibali si cimenterà nel concerto per tromba e organo in d (bwv 972) di Johann Sebastian Bach accompagnato da Fabio Silvestro. Il pianista, in assolo, suonerà 3 danze dall’0pera 116 di Brahms.

Per accedere al concerto sarà necessario esibire il Green Pass