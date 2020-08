Musica a Cerveteri, al Parco della Legnara arriva il ‘Gianni Schicchi’ di Puccini - Terzo Binario News

Appuntamento il prossimo 27 agosto alle 21,30, ingresso con biglietto al costo di 10 euro

Il prossimo 27 agosto a Cerveteri, Parco della Legnara, l’orchestra sinfonica Europa Musica omaggerà Giacomo Puccini con l’opera comica in un atto dal titolo ‘Gianni Schicchi’ (inizio alle 21,30), una delle opere di maggior successo del compositore nato a Lucca. Dopo le serate evento dedicate a Vivaldi, Bach e Mozart, l’assessorato alle Politiche culturali, insieme all’Orchestra Sinfonica di Europa Musica propone un altro prestigioso appuntamento dedicato alla musica classica e all’opera.

L’ingresso allo spettacolo è con biglietto: costo 10 euro. È possibile acquistare il biglietto presso il Punto di Informazione Turistico sito in piazza Aldo Moro, contattabile ai numeri: 0699552637, 3534107535 e 3270168318. Si ricorda che per accedere al Parco della Legnara, i cui posti a sedere sono correttamente distanziati l’uno dall’altro nel rispetto delle vigenti normative anti Covid, è obbligatorio indossare la mascherina protettiva.

“Gli appuntamenti andati in scena finora dedicati alla classica – dice Federica Battafarano, assessora alle Politiche culturali del Comune di Cerveteri – hanno riscosso tutti uno straordinario successo, con la serata dedicata a Mozart di alcuni giorni fa che ha fatto registrare un tutto esaurito in ogni ordine di posto. Spero che anche in questa occasione, in questo evento che abbiamo fortemente voluto, potremo registrare la presenza di un pubblico importante”.

L’opera, che verrà realizzata in versione integrale, è realizzata dalla regia di Gianmaria Romagnoli. Maestro di Palcoscenico, Renzo Renzi. Al pianoforte, il Maestro Mirco Roverelli. In scena, i Maestri Paolo Drigo, Marika Colasanto, Nicolas Causero, Tiziana Fabietti, Carlo Di Cristoforo, Federico Benetti, Greta De Santis, Federica Raja, Andrea Scorsolini, Giovanni Castagliuolo, Dario Ciotoli, Eleonora Leonori, Egidio D’Elia e Andrea Di Gregorio.