Music for passion: anche il dj romano Mirko Alimenti nel progetto per una ripresa del settore - Terzo Binario News

L’Umbria Verde di Giada, in collaborazione con il dj romano Mirko Alimenti ed Herman La Rose assieme a tanti artisti inviano un messaggio di speranza per la ripresa del settore più colpito dalle restrizioni. La pandemia da Coronavirus, che ha colpito da inizio 2020 il mondo intero, oltre ad essere devastante per il genere umano e deleteria per molti settori dell’economia, per il mondo della musica e dello spettacolo si è rivelata particolarmente dannosa.

Questo settore infatti è stato quello che ha maggiormente risentito degli stop imposti dalla maggior parte dei Paesi per evitare il propagarsi dei contagi. Locali, discoteche e sale da ballo sono state tra le prime attività ad essere fermate e chiuse al pubblico. Tournée e concerti previsti in tutto il mondo sono stati rinviati o addirittura annullati per evitare assembramenti e rispettare le regole del distanziamento sociale.

Artisti e dj hanno dovuto per forza di cose “reinventarsi”, provando a mettere in atto una serie di iniziative, per mantenere vivo il rapporto con il loro pubblico e portare avanti i loro progetti artistici e discografici. Sono nate così una serie di iniziative, come ad esempio i dj set in streaming, che hanno reso possibile l’interazione tra l’artista e i propri follower. Anche in questo periodo di nuovo lockdown, che caratterizza il periodo di fine anno, diversi artisti si sono uniti per mandare al loro pubblico un messaggio di speranza per l’anno che verrà. Nasce così Music for Passion, un progetto ideato e realizzato da Giada ed Ermanno Riganelli dell’agenzia Performance1.0, nell’ambito del programma Umbria Verde e in collaborazione con il dj producer romano Mirko Alimenti.

” Questo progetto – sottolinea Herman La Rose, dj e produttore umbro – è stato realizzato con il mio collega Mirko Alimenti, con il quale ci siamo detti che sarebbe stato utile unirci tra artisti famosi ed emergenti mandando a tutti un messaggio di speranza per un 2021 che ci auguriamo sia di buon auspicio per la ripresa del nostro settore. Abbiamo sin da subito condiviso quest’idea e incominciato a chiamare coloro che potevano esserci di supporto. Diversi artisti si sono subito resi disponibili alla realizzazione di questo progetto consegnandoci parecchi videomessaggi. Siamo stati fortunati ad avere il contributo di Gaty vocalist, noto per essere stato il primo e unico vocalist “ufficiale” di Bob Sinclar per l’Italia oltre ad aver lavorato in tantissimi club in tutto il mondo. Fondamentale è stato inoltre il contributo di Antonio Orso, noto manager dello spettacolo, che ha coinvolto nel nostro progetto personaggi famosi come Sara Tommasi, Federica Lepanto ed Eva Henger. Vorrei ringraziare inoltre – continua Herman La Rose – tutte le persone che hanno aderito a questa iniziativa e che, con la loro partecipazione hanno contribuito a rendere questo video interessante e divertente. Oltre a me hanno partecipato Mirko Alimenti, Silvia Emme, Erisson Deejay, Kryccy, Mirko Basiglio, Deejay Rox, Elena Danilova, Mr. Colin, Gabriela Vazquez, Kill the Voice, e appunto Giada Riganelli della trasmissione televisiva Umbria Verde in onda su Umbria TV e TRG”.

“Credo che in questo momento sia fondamentale unirci tra addetti dello spettacolo per far arrivare la nostra voce nei cuori delle persone che ci hanno sempre seguito e stimato – aggiunge Mirko Alimenti – mandando un messaggio chiaro e forte a tutte le persone di non demoralizzarsi ma di rimanere fiduciosi per una ripresa delle nostre attività di intrattenimento che sicuramente ripartiranno quanto prima”. “ Quando i ragazzi Ermanno e Mirko mi hanno presentato questo progetto – conclude Giada Riganelli – ho dato loro carta bianca sapendo che avrebbero centrato l’obiettivo, raccogliendo il contributo degli artisti e trasmettendo il messaggio che la musica deve continuare a vivere”.