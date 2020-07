Museo del Saxofono, sabato 18 luglio il ‘Red Pellini Quartet’ a Maccarese - Terzo Binario News

Quarta settimana di programmazione della rassegna ‘Fai bei suoni’ con una serata jazz che riporta alle atmosfere del Cotton Club tanto amato dal gangster Al Capone

Sabato 18 luglio a Maccarese, al Museo del Saxofono arriva il ‘Red Pellini Quartet’ con la performance Roaring The Twenties. Red Pellini (saxofono), Alessio Magliari (pianoforte), Giancarlo Colangelo (sax basso) e Carlo Battisti (batteria). Lo spettacolo è inserito nella rassegna 2020 ‘Fai bei suoni’ – concerti estivi all’aperto – giunta alla quarta settimana di programmazione.

Serata di jazz tradizionale di quel jazz che ammalia e restituisce l’incanto dei club newyorkesi come il Cotton Club o degli Speakeasy di Chicago, i più amati da Al Capone. Il jazz di New Orleans per ballare bere e cantare nei locali malfamati di Storyville, il quartiere a luci rosse di New Orleans, in cui la musica ‘primitiva’ si mischiava con i balli sofisticati d’origine francese e spagnola. Musica che si serviva e riveriva durante l’era del proibizionismo, che sa di ambra e di baci rubati ed anche di gangster leggendariamente gentiluomini. ‘Relazioni pericolose’ e di sparatorie a tempo di swing dove i cattivi bevono whiskey al ritmo di jazz e ascoltano i sax, splendidi ed antitetici, di Lester Young e Coleman Hawkins… Musica che stupisce, impeccabile, raffinata con Red Pellini al saxofono, Alessio Magliari al pianoforte, Giancarlo Colangelo al sax basso e Carlo Battisti alla batteria: ogni frase è un tocco di classe, nessuna nota è lasciata al caso, ogni improvvisazione è un qualcosa di meraviglioso.

Museo del Saxofono, via dei Molini snc (angolo via Reggiani), 00054 – Maccarese, Fiumicino (RM). Prevendita su https://www.liveticket.it/museodelsaxofono. Modalità e tempi di accesso ai concerti: ingresso consentito fino ad un massimo di 65 partecipanti; ore 20,30 apericena; ore 21,30 concerto: biglietto concerto: € 15; apericena: € 10.