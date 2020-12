Muro sul Fiora, Benni: "Grazie ad Alessandri, entro febbraio le nostre correzioni" - Terzo Binario News

“Insieme all’assessore Giovanni Corona, ho partecipato all’incontro con la Regione Lazio al tavolo organizzato con l’assessore Mauro Alessandri.

Alla discussione erano presenti anche la dirigente dell’area lavori pubblici regionale Wanda d’Ercole e i tecnici dell’ufficio tecnico del comune.

Vorrei in particolar modo ringraziare l’assessore Alessandri con cui abbiamo concordato di aprire un tavolo tecnico al quale l’amministrazione comunale presenterà, entro il mese di febbraio, una proposta dettagliata di modifiche al progetto, come per altro già proposte dal 2014 ad oggi, al fine di arrivare al doppio risultato di mettere in sicurezza la marina e contestualmente salvaguardarne il paesaggio e l’economia”.

Il Sindaco ff Luca Benni