Muro sul Fiora, Alessandri: "Pronti a rivedere il progetto" - Terzo Binario News

“Preso atto delle perplessità sui lavori di arginatura del fiume Fiora, espresse a mezzo stampa dall’Amministrazione del Comune di Montalto di Castro, ho effettuato la scorsa settimana insieme al Consigliere regionale Enrico Panunzi un sopralluogo presso la foce del fiume, dove la Regione sta effettuando importanti lavori di arginatura per un importo pari a 3.965.000 euro.

A seguito del sopralluogo ho convocato presso l’assessorato una riunione, appena conclusa, con l’amministrazione Comunale di Montalto.

Nel corso dell’incontro ho sottolineato che il rischio idraulico è un tema delicato e complesso, per il quale l’amministrazione regionale in questi anni ha investito molto, in termini di prevenzione e riduzione del rischio, spesso di concerto con altri enti e seguito di lunghi iter progettuali.

Ho invitato dunque a formalizzare le istanze del territorio e ad assumere la necessaria quota di responsabilità da parte dell’Amministrazione comunale, nel momento in cui essa ha rappresentato la necessità di produrre modifiche al progetto, che è in fase esecutiva relativamente al primo stralcio.

Una revisione del progetto, così come richiesto dal vicesindaco comporterebbe l’avvio di un nuovo iter amministrativo, l’interruzione dei lavori, modifiche progettuali, acquisizione di nuovi pareri, nulla osta e un conseguente allungamento dei tempi di realizzazione, mentre si avvicinano le stagioni più piovose dell’anno.

Tuttavia, preso atto di tali volontà, ho invitato l’amministrazione locale ad interloquire per le vie ufficiali con gli uffici regionali: la Regione, oltre che all’ascolto delle ragioni del territorio è disponibile al confronto e alla valutazione di soluzioni alternative.

Da parte del Comune però vanno chiarite per iscritto e con ulteriore dettaglio le proprie osservazioni, in modo da rendere pienamente trasparente il dialogo, riportandolo nelle sedi deputate a valutare e risolvere i problemi, che non sono certo quelle delle polemiche sugli organi di stampa.

Dopo questo passaggio si chiarirà con quali tempistiche e a quali condizioni potranno essere risolte le eventuali criticità, fermo restando che già la direzione regionale, in sede di progettazione definitiva, aveva preso atto di molte delle osservazioni dell’Amministrazione, dalla quale aveva ricevuto in passato tutti i pareri del caso, e in senso favorevole.

Sarà infine importante da parte dell’Amministrazione farsi carico delle eventuali responsabilità gestionali che sarà chiamata ad assumere una volta chiarito come e se si potrà procedere alla parziale revisione del progetto. Responsabilità della quale si è perfettamente coscienti

È quanto dichiara in una nota Mauro Alessandri, Assessore ai Lavori Pubblici e Tutela del Territorio, Mobilità della Regione Lazio.