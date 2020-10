Muratella: rifiuti e materiali abbandonati, degrado e insicurezza all'ex centro direzionale Alitalia - Terzo Binario News

“I cittadini di Muratella, Municipio XI, non solo sono alle prese con un quartiere in forte stato di abbandono, ma anche con problemi di sicurezza e degrado causati dall’ex Centro Direzionale Alitalia”. Così in una nota Enrico Nacca, Lega Municipio XI, e Daniele catalano già capogruppo Lega Municipio XI.

“Ultimamente stiamo ricevendo numerose segnalazioni da parte dei residenti, di continui roghi divampati all’interno dell’edificio ma anche della presenza giornaliera di ragazzi che giocano sui tetti. Parliamo di strutture alte 30 metri in stato di inagibilità”.

“Effettuando un sopralluogo sul posto, purtroppo abbiamo riscontrato la presenza di numerose vie d’accesso non autorizzate, di cui un enorme foro creato sul lato di via Pensuti/Velani e un cancello divelto sempre sullo stesso lato, ma anche una notevole quantità di rifiuti e materiali tossici scaricati abusivamente”.

“Abbiamo prontamente effetuato una segnalazione alle autorità competenti chiedendo di chiudere le vie d’accesso non autorizzate e mettere in sicurezza l’area, nel frattempo continueremo a monitorare la situazione”.