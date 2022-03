Muore bruciato con i suoi due cani a Ottavia - Terzo Binario News

Stamani, la Sala Operativa del Comando VV.F. di Roma ha inviato la Squadra Operativa 8/A, con l’ausilio dell’autobotte AB/7, in Via Treviglio,38 per incendio appartamento.

L’abitazione interessata è stata completamente avvolta dalle fiamme, una parte del solaio in legno è crollato ed è stata dichiarata inagibile.

Durante le operazioni di spegnimento è stata trovata deceduta una persona di sesso maschile e due cani.

Funzionario di guardia VVF, Carabinieri e 118 sul posto per quanto di loro competenza.