Municipio XV, Torquati-Chirizzi (Pd): "Grazie a Regione e Asl per nuovo drive-in" - Terzo Binario News

Riceviamo e pubblichiamo

“Ringraziamo la Asl e la Regione Lazio per aver ascoltato le nostre richieste e avviato nel nostro territorio una nuova postazione drive-in a Tor di Quinto (parcheggio via del Baiardo, direzione Flaminia) dimostrando sensibilità e capacità organizzativa.

Speriamo che questa scelta aiuti a sopperire al disagio legato all’afflusso di auto presso il drive-in allestito presso l’ospedale Sant’Andrea a Labaro: sono state settimane impegnative per i sanitari, che ringraziamo, ma anche per i residenti e la polizia locale impegnata – in carenza di personale – a dirimere il traffico e la sosta delle auto.

È evidente che il ringraziamento alla Regione e alle autorità sanitarie è legato anche alla valutazione del parcheggio di Saxa Rubra. Siamo soddisfatti quindi, nonostante l’utilizzo dell’area di Saxa Rubra (che continuiamo a ritenere più idonea) sia stata resa impraticabile per il mancato spostamento e chiusura del servizio di trasbordo rifiuti che doveva concludersi a fine luglio e che il Municipio e il Comune appunto hanno ritenuto di non spostare. Chiediamo ancora una volta di chiudere il suddetto servizio e di dimostrarsi all’altezza della situazione.

Non é per verve polemica, ma veramente siamo tutti qui a fare il conto alla rovescia per aprire una nuova stagione politica il prossimo giugno: anteporre il trasbordo dei rifiuti, peraltro concluso, ad un servizio importante come quello legato alla sorveglianza sanitaria è un segnale imbarazzante di sottovalutazione del dramma che tutto il Paese sta vivendo”.

Così in una nota Daniele Torquati e Gina Chirizzi Capogruppo e consigliera del PD del Municipio Roma XV