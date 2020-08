Municipio XV: refezione scolastica, riapertura termini presentazione domanda tariffa agevolata - Terzo Binario News

“Si informa l’utenza che è possibile presentare la domanda di tariffa agevolata anche oltre il termine del 31 luglio 2020, e comunque non oltre il 30 settembre 2020. Le richieste devono essere presentate esclusivamente online, per ogni alunno/a sia nuovo iscritto che già frequentante il servizio di ristorazione scolastica delle scuole capitoline – statali dell’Infanzia, primarie e secondarie di I grado”. Questo quanto riferito dal Municipio XV.

“Il richiedente che intende usufruire del beneficio dovrà pertanto provvedere alla richiesta dell’ISEE presso l’INPS o il CAF, e potrà inoltrare domanda dalla seguente pagina web raggiungibile anche tramite il percorso: Homepage – Servizi – Scuola – Ristorazione scolastica e diete speciali – Servizi on line: Domanda tariffa agevolata ristorazione scolastica. Nel caso in cui non si richieda di usufruire della riduzione o non si presenti la richiesta nei tempi previsti verrà applicata la tariffa massima prevista”.

Per ulteriori informazioni contattare l’Ufficio Refezione Scolastica alla e-mail: ufficiorefezionescolastica.mun15@comune.roma.it