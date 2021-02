Municipio XV, Nardini (Lega): “Ferrovia Roma Nord peggiore d’Italia per corse saltate” - Terzo Binario News

“Il Rapporto Pendolaria 2021 di Legambiente parla chiaro: la Ferrovia Roma Nord resta tra le peggiori d’Italia, aggiudicandosi il triste record di ben 5mila corse soppresse in un solo anno”. Così in una nota Andrea Nardini, coordinatore Lega Municipio Roma XV.

“Nonostante ciò, continua il ridicolo rimpallo di responsabilità tra Comune di Roma e Regione Lazio, in quanto non ancora realizzato l’avvicendamento da Atac a Cotral. Cosa stanno aspettando la Giunta Capitolina Pentastellata e quella Regionale Piddina per risolvere questa indegna situazione? Nel frattempo, i pendolari continuano ad essere costretti a stiparsi in condizioni disumane nei vagoni, soprattutto in alcuni orari sensibili della giornata, fatto già inconcepibile in circostanze normali, figuriamoci in tempi di Coronavirus in cui dovrebbe essere assicurato il rispetto di tutte le misure di distanziamento. È ora di ridare dignità a questa linea ferroviaria urbana che, tra le altre cose, è la seconda più utilizzata d’Italia per numero di pendolari.”