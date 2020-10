Municipio XV: Giuseppe Mocci passa alla Lega - Terzo Binario News

“Benvenuto al consigliere Giuseppe Mocci nel grande gruppo della Lega a Roma. Grande esperienza ed attenzione al territorio caratterizzano l’operato di Giuseppe che collaborando insieme al Coordinamento Lega del Municipio XV sarà di grande supporto ai cittadini e si connoterà come risorsa fondamentale.” Lo dichiarano Maurizio Politi, capogruppo Lega in Assemblea Capitolina e Davide Bordoni consigliere Lega e Segretario d’Aula.

“Diamo il benvenuto nella Lega del XV Municipio al consigliere Giuseppe Mocci, esponente di lungo corso del centrodestra e già alleato in diverse battaglie sul territorio. Siamo sicuri che l’arrivo di Mocci, e la conseguente nascita del gruppo consiliare locale, sia un valore aggiunto per le innumerevoli istanze e iniziative che il partito già da anni porta avanti nel grande Municipio di Roma nord, nell’interesse dei cittadini. Lavoreremo insieme, con dedizione, in vista del decisivo appuntamento elettorale con le amministrative”. Così in una nota Andrea Nardini, Coordinatore della Lega in XV Municipio.