Municipio XIV, inaugurata la biblioteca del Liceo Pasteur - Terzo Binario News

“Aprire una nuova biblioteca significa aprire una porta che immette tutti noi in un luogo in cui è possibile incontrarsi, riconoscersi, dialogare, riflettere. Abbiamo inaugurato la biblioteca del Liceo scientifico Pasteur, nel Municipio XIV. Entrerà a far parte del circuito Bibliopoint del Comune di Roma”. Così Virginia Raggi, sindaco di Roma.

“L’apertura di una nuova biblioteca – ha detto Raggi – è uno strumento utile a tutti i cittadini, specie i più giovani, per aprirsi al mondo. Per questo ringrazio il dirigente scolastico, i professori, e tutti coloro che hanno lavorato per questo risultato”.

“Un luogo come questo rappresenta un vero e proprio ponte tra persone, un luogo di incontro fondamentale – ha continuato – oggi viviamo in una società che corre in tante direzioni diverse. Questa biblioteca, allora, diventa un punto fermo in cui potersi trovare e ricostruire un senso di comunità”.