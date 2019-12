Municipio XIV, Campagna su ipotesi discarica: "Tragliatella sito non idoneo. Aree bianche ancora in valutazione, noi compatti con Raggi" - Terzo Binario News

Sul tema dello smaltimento dei rifiuti si è aperto, come è noto, un tavolo tecnico composto da Regione Lazio, Città Metropolitana e Roma Capitale dove sono state prese in considerazione diverse aree all’interno della città di Roma, definite “aree bianche”, che secondo il parere dei tecnici potrebbero essere idonee ad ospitare impianti di trattamento e/o smaltimento o una discarica di servizio. In questo elenco compare una cava attualmente in uso in zona Tragliatella nelle cui adiacenze sono presenti, tra le altre cose, alcune abitazioni, aziende agricole, un allevamento ittico, due laghetti sportivi, una comunità terapeutica, una scuola dell’infanzia e, a meno di 1 chilometro di distanza, un centro abitato. Questo quanto riferito da una nota del Municipio XIV



“In linea con le volontà della sindaca e degli indirizzi dati dall’Assemblea Capitolina, che impegnano la Giunta a non derogare alle normative vigenti poste a tutela dell’ambiente e della salute pubblica, riteniamo che il sito di Tragliatella non possa, per i motivi sopra citati, ritenersi idoneo e debba essere, quindi, stralciato dall’elenco dei possibili siti da prendere in considerazione”, dichiara il minisindaco Alfredo Campagna-

“Come gruppo siamo compatti e vicini alla sindaca nel difficile compito che sta portando avanti per trovare una soluzione al complesso problema dello smaltimento dei rifiuti. Ci auguriamo che gli incontri tra Roma Capitale e Regione Lazio siano proficui e possano concludersi con delle soluzioni concrete nel rispetto dei luoghi, dei cittadini e delle normative vigenti”, conclude.