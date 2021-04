Municipio XIV, Alfredo Campagna: “Pieno sostegno a Virginia Raggi. Il mio futuro? C’è tempo per decidere” - Terzo Binario News

Il minisindaco a Terzo Binario: “Con il centrosinistra mi risulta difficile anche solo immaginare un’unità di intenti”

di Claudio Bellumori

Le incolmabili differenze, a livello cittadino, con il centrosinistra. E poi le criticità quotidiane, le novità in arrivo sul territorio – “un centro Anti Violenza” – e tante soddisfazioni, tra queste aver avviato la “centralità urbana del Santa Maria della Pietà”. Alfredo Campagna, presidente del Municipio XIV, a Terzo Binario fa il punto della situazione. In vista delle prossime amministrative – e del suo futuro – non si sbilancia “c’è ancora un po’ di tempo per decidere cosa fare”. Il minisindaco di Monte Mario conferma poi il pieno sostegno a Virginia Raggi e nota: “Ho sempre preferito lavorare a testa bassa per risolvere i tanti problemi presenti del nostro territorio. Non mi interessa la visibilità, per me la migliore forma di comunicazione è data da quello che le persone possono vedere direttamente con i propri occhi”.

Presidente Campagna, è ormai iniziata la corsa alle prossime elezioni. È pronto per il bis?

“Come ho già detto in altre occasioni, c’è ancora un po’ di tempo per decidere cosa fare nel prossimo futuro. Personalmente preferisco concentrarmi interamente sul lavoro da portare avanti, per concludere molte delle cose avviate”.

In questi cinque anni di governo, rispetto ai suoi colleghi, ha sempre scelto un profilo basso dal punto di vista della comunicazione. In ottica futura, pensa di cambiare qualcosa o resterà del motto “alle parole preferisco i fatti?”.

“Ho sempre preferito lavorare a testa bassa per risolvere i tanti problemi presenti del nostro territorio. Non mi interessa la visibilità, per me la migliore forma di comunicazione è data da quello che le persone possono vedere direttamente con i propri occhi. L’idea è sempre stata quella di non accentrare tutto nella figura del presidente di Municipio ma di gettare le basi per una reale partecipazione attiva da parte della cittadinanza, nell’intento di risolvere le criticità esistenti. Per questo abbiamo, tra le altre cose, implementato strumenti di segnalazione diretta agli organi competenti, con l’obiettivo di sviluppare una maggiore autonomia e un più consapevole senso civico nei cittadini. Questo favorisce di fatto una crescita comune e condivisa, basata sulla conoscenza delle varie competenze amministrative”.

In questi anni da Presidente quali risultati portati a termine l’hanno reso più orgoglioso?

“Sono molte le cose che mi hanno reso orgoglioso. Aver avviato la Centralità Urbana del Santa Maria della Pietà attesa da molti anni, un percorso che valorizzerà un patrimonio importantissimo per l’intera Città. I nuovi contratti di affitto dei Padiglioni, sede degli uffici municipali, ed il trasferimento da via Mattia Battistini. Queste azioni ci hanno permesso di risparmiare moltissimo, addirittura in modo retroattivo dal 2014, con un ulteriore beneficio, non meno importante, di aver ottimizzato e migliorato i servizi, avendo finalmente tutti gli uffici in un’unica sede. L’eliminazione dei roghi tossici provenienti dal Villaggio Attrezzato Lombroso, una situazione insostenibile che gli abitanti della zona hanno dovuto subire per anni. Per rafforzare i controlli è tutt’oggi presente un presidio della Polizia Locale h24 a vigilanza del rispetto delle norme che prima del nostro intervento non venivano affatto rispettate. Avremo a breve anche nel nostro Municipio un Centro Antiviolenza – ha continuato – un luogo importantissimo a tutela di tutte le donne vittime di violenza”.

Poi la gestione delle emergenze: “In questi 5 anni abbiamo affrontato incendi, alluvioni, terremoti, neve, trombe d’aria e per finire il Covid che ci ha visto impegnati, tra le altre cose, nel ripensare totalmente i luoghi e le modalità di lavoro, la sistemazione delle scuole di competenza municipale e la gestione degli aiuti a tutte le persone in difficoltà. Un’altra cosa di cui vado fiero è la programmazione strutturata dei lavori pubblici, volta ad ottimizzare le risorse ed evitare continui interventi non risolutivi. Aver ridato dignità allo storico Borghetto dei Fornaciari, ad un chilometro da San Pietro. Questo borgo ancora non aveva gli allacci al metano in tutte le abitazioni. Abbiamo avviato le procedure per i lavori di ristrutturazione della Casa del Popolo, sistemato le strade, l’illuminazione, il verde e le storiche fontanelle. Il rifacimento completo della pista ciclopedonale Monte Mario-Monte Ciocci, trovata completamente ammalorata. L’approvazione del Programma Integrato di Selva Candida che porterà oltre 13 milioni di opere pubbliche, contribuendo alla riqualificazione urbana di un intero quadrante. Come dicevo sono molte, potrei continuare ma penso possa bastare per ora”.

Non sono mancate le criticità: il sociale e il servizio Aec, la querelle sul parco di Torresina, la scuola Taggia. Come stanno adesso queste situazioni?

Assolutamente vero, sono molte le criticità che affrontiamo ogni giorno. I nostri servizi sociali sono di alto livello, naturalmente le risorse finanziarie non sono sufficienti per risolvere tutti i problemi. Roma Capitale con le proprie sole forze, ha grosse difficoltà a soddisfare tutti i bisogni. Abbiamo ancora liste di attesa importanti, una città come Roma avrebbe bisogno di maggiori aiuti e poteri speciali. Parliamo della Capitale d’Italia. Noi come Municipio utilizziamo tutte le risorse che abbiamo a disposizione per garantire i servizi essenziali. La questione del parco di Torresina ha visto prevalere dinamiche che non corrispondono ai princìpi che sono invece per noi fondamentali, come la tutela del bene comune e la possibilità per tutti i cittadini di usufruire di spazi che sono e devono rimanere interamente pubblici, ovviamente nel rispetto delle regole e delle norme di senso civico. L’avviso pubblico emanato a suo tempo dal Municipio per l’affidamento del parco è andato deserto, ma questo ora non ha più importanza, ci siamo fatti carico di riqualificare il parco e di manutenerlo in attesa di un futuro affidamento a cura del dipartimento ambiente. La scuola Alberto Sordi – ha riferito il minisindaco – vede ancora in corso i lavori a cura del dipartimento Simu, sono stati molti i problemi e speriamo che possano essere conclusi il prima possibile. Comunque ci tengo a sottolineare che al momento tutti gli studenti possono regolarmente svolgere le lezioni in altri plessi completamente riqualificati e potranno continuare a farlo fino alla conclusione dei lavori.

Elezioni Roma: ovviamente scontato il suo sostegno a Virginia Raggi. Ma come avrebbe visto le primarie del centrosinistra allargate al M5S?

“Posso confermare con totale serenità il mio sostegno a Virginia Raggi, sinceramente fatico a comprendere come si possa pensare ad un altro candidato per Roma in questo momento. L’attenzione ed il rispetto che la nostra Città ha avuto in questi anni nessuno prima li aveva mai dimostrati. Merita sicuramente di essere riconfermata e di continuare il grandissimo lavoro fatto. Per quanto riguarda il centrosinistra, posso dire che a livello cittadino vedo talmente tante differenze tra noi e loro, incolmabili oserei dire, per cui mi risulta difficile anche solo immaginare un’unità di intenti e questo mio pensiero è frutto dell’esperienza maturata in questi anni”.

Ultima cosa: nell’esperienza istituzionale come quella che ha vissuto e che sta vivendo, meglio guardarsi dagli amici o dai nemici?

“È meglio guardare avanti e concentrarsi sul lavoro, avendo a cuore il bene del proprio territorio”.