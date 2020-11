Municipio XIII, Lega contro la violenza sulle donne: al via la campagna di sensibilizzazione - Terzo Binario News

Una vera e propria campagna di sensibilizzazione contro la violenza e ogni forma di abuso, verbale, psicologico o fisico, è partita ieri mattina a Roma nel XIII municipio:per quattro giorni, dal 25 al 28 novembre, diversi banchetti saranno allestiti in numerose zone del quadrante Aurelio-Boccea-Montespaccato-Valle Aurelia, per offrire un “primo contatto” alle donne che hanno subito o subiscono maltrattamenti. I banchetti sono un’iniziativa del Coordinamento Lega per ovviare al problema di molte donne, più provate psicologicamente, meno abbienti oppure pedinate e controllate da una gelosia malata, morbosa e che non possono permettersi di allontanarsi troppo dalle loro abitazioni. E allora quale grande opportunità trovare un aiuto inaspettato proprio a pochi passi da casa, affianco al panificio o di fronte il bar all’angolo: il banchetto della Lega sarà lì per offrire un suggerimento, un primo conforto “Non sei sola, se denunci la tua parola non resterà un grido spezzato da un ceffone” – spiegano Angelo Belli e Francesco Collarino, Coordinatori Lega e promotori dell’iniziativa.

Ai banchetti verranno offerti cioccolatini a forma di cuore, incartati in rosso, perchè questo è il colore scelto a simbolo della giornata mondiale contro il femminicidio e un opuscolo informativo sulla Fondazione Doppia Difesa Onlus, costituita dall’avvocato Giulia Bongiorno e dalla signora Michelle Hunziker: da oltre dieci anni la Onlus si impegna a difendere e a convincere le donne a non accettare mai la violenza, in nessun caso e in nessuna forma e a pretendere un rapporto di coppia sano, basato sul rispetto reciproco, sul diritto all’amore, sulla comprensione e sulla collaborazione.

“Questa quattro giorni contro le discriminazioni e le violenze di ogni genere nei confronti delle donne è il traguardo più significativo della nostra presenza sul territorio del XIII° – affermano Belli e Collarino – perchè vogliamo e possiamo rispondere alle utenze più fragili del nostro territorio non più solo come organismo politico ma come un interlocutore attento e sempre disponibile alle istanze sociali. Ancora oggi, purtroppo, è tra le mura domestiche che si verificano i più efferati femminicidi. Sostenere e poter aiutare queste donne ad uscire dal tunnel della violenza del proprio compagno è un obiettivo prioritario, valido ogni giorno dell’anno; con questi banchetti cercheremo di offrire un aiuto alle donne fornendo loro, tramite l’opuscolo, i contatti della Fondazione Doppia Difesa Onlus che supporta le vittime di violenza sul piano legale e psicologico”.