Municipio XI, discariche a cielo aperto in via Ambrogio Fusinieri: "Una vergogna" - Terzo Binario News

“Abbiamo provveduto nei giorni scorsi a fare un sopralluogo nel Municipio XI a via Ambrogio Fusinieri dove da tempo i cittadini ci segnalavano non solo il cattivo stato manutentivo della strada, del tutto ammalorata in più parti, ma anche la presenza di vari rifiuti ingombranti ai lati della stessa”. Così in una nota Fabrizio Santori e Monica Piacca Lega Roma e Rosaria Iani, Lega Municipio XI.

“Una vergogna insopportabile che lede la dignità dei cittadini oltre che minare la qualità dell’ambiente circostante, purtroppo il fenomeno delle discariche abusive è molto frequente nelle aree con minor percorrenza del Municipio XI ed è per questa ragione che a nostro avviso sarà necessario dotarsi di un regolamento per installare in più punti della città dei sistemi di videosorveglianza così da poter salvaguardare ed limitare il più possibile lo sviluppo di questi atti illeciti”.

“Invieremo una richiesta all’ufficio tecnico per il rifacimento della strada e ad ama e dipartimento ambiente per il ritiro di questi rifiuti da cantiere“.