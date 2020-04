Municipio V, rimodulazione servizi sociali: "M5S volta le spalle ai cittadini più fragili" - Terzo Binario News

“Ancora una volta l’amministrazione del Movimento 5 stelle del Municipio Roma 5 – guidata dal presidente Giovanni Boccuzzi – volta le spalle alle esigenze dei cittadini e delle cittadine più fragili, oltre che dei lavoratori. Oggi la maggioranza grillina del Consiglio municipale ha bocciato una mozione nella quale si impegnava il presidente a convocare, nel più breve tempo possibile e come richiesto dalle organizzazioni sindacali un tavolo con le Parti sociali e le associazioni del territorio che si occupano di disabilità per rimodulare i servizi educativi, sociali e socio-sanitari, in coerenza con quanto previsto dal decreto Cura Italia e dal protocollo sottoscritto tra Regione Lazio, Anci ed operatori del settore”. Così in una nota la consigliera regionale del Lazio, Marta Bonafoni ed il consigliere municipale, Stefano Veglianti.

“Sono passati quattro anni dall’inizio dell’esperienza di Governo del Movimento 5 stelle ma, ad oggi, dimostrano ancora un infantilismo politico di fronte a questioni delicate che richiedono iniziative da parte delle Istituzioni, al di là del coloro politico. Nonostante la mozione avesse ottenuto il sostegno di tutte le opposizioni e di un componente della maggioranza, ciò non è bastato a restituire ragionevolezza intorno al provvedimento”.

“Il 5 maggio scadrà il Fondo d’integrazione salariale (Fis), il Municipio V con questa bocciatura si assume la responsabilità di essere uno degli ultimi Municipi nella Capitale ad operare la rimodulazione dei servizi. Si tratta dell’ennesimo scivolone politico a danno del nostro quadrante, sempre più vittima dell’incapacità e dell’immobilismo”.