Municipio IX, Cucunato (Lega) sulle buche: "Oltre 100 segnalazioni da inizio anno, dove sono finiti fondi per manutenzione stradale?" - Terzo Binario News

Era stato annunciato un piano straordinario visto i fondi a disposizione da impegnare nel IX Municipio, per buche, manutenzione stradale e sicurezza, ma ad oggi si è visto poco o nulla. “Lamentele e proteste dei cittadini che percorrono le strade del IX Municipio Roma Eur sono incessanti – sottolinea Piero Cucunato Consigliere del IX Municipio della Lega Salvini-Premier – Ricevo dall’inizio dell’anno una serie di segnalazioni, su buche e tratti stradali dissestati dove molte strade sono ormai impraticabili, nei quartieri Eur, Torrino, Spinaceto, Vitinia, oltre ad alcune lettere che denunciano il degrado e le condizioni pietose di molti tratti nei quartieri di Trigoria, Laurentino, Fonte Laurentina Castel di Leva, Ardeatina e Fonte Meravigliosa tutti quartieri a cui era stata data priorità nell’ultimo maxi appalto di alcuni milioni di euro riservato al nostro Municipio a fine estate 2019″.

“Si continua a rincorrere l’emergenza con lavori per tamponare che non risolvono nulla, e che spesso dopo le piogge raddoppiano la pericolosità di queste strade per automobilisti. Non ci stiamo alla decisione della Polizia Locale, di ridurre i limiti di velocità, abbassati a 30 km/h, nè tanto meno alle transenne ubicate in ogni via come nuove mura aureliane del IX Municipio. Per questo – conclude il Consigliere della Lega Piero Cucunato – ho chiesto una immediata verifica dei bandi, attraverso l’accesso agli atti per capire stanziamenti e fondi in essere. Molto grave non espletarli o peggio mal utilizzarli, per mancanza di priorità di indirizzo, capacità politica, progettazione e immobilismo del governo Grillino a Roma e nel IX Municipio Eur”.