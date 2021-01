Municipio IV: al via ripianificazione del Piano particolareggiato Case Rosse - Terzo Binario News

“Al via la ripianificazione nel IV Municipio del Piano Particolareggiato Case Rosse. La Giunta capitolina ha approvato la delibera di adozione della variante urbanistica con l’obiettivo di dotare l’area dei servizi e delle opere necessarie”. Così Luca Montuori, assessore all’Urbanistica di Roma.

“La ripianificazione dell’ambito punta alla realizzazione di un quartiere aperto, sostenibile e autonomo per quanto riguarda i servizi e le necessità primarie della quotidianità puntando sulle caratteristiche e i valori ambientali del luogo anche attraverso il completamento dei tessuti senza ulteriore consumo di suolo. Abbiamo voluto affrontare il tema in maniera innovativa e per questo il Piano approvato affronta il problema delle aree ex abusive a partire dalla individuazione di nuovi tessuti urbani al pari di altre parti di città da ristrutturare”.

“La decisione deriva anche dalla volontà di superare la frammentazione di alcuni strumenti del Piano Regolatore, a volte intersecati tra loro, che comprendono aree strutturalmente omogenee ma governate da differenti discipline regolamentari ed esecutive.Questo cambio di punto di vista ci ha permesso di immaginare regole nuove ma unitarie per tutta l’area, di individuare le opere pubbliche prioritarie, di razionalizzare il sistema viario e dei parcheggi, di rimodulare il sistema degli spazi pubblici e delle aree verdi immaginando un parco di grandi dimensioni intorno al nucleo abitato”.

“All’interno del quartiere sono poi individuati due perimetri per Programmi specifici di rigenerazione urbana (PRINT) per incentivare la collaborazione pubblico privata per realizzare i servizi pubblici mancanti.Si tratta di un lavoro lungo e complesso condotto in sinergia con il Municipio e la Commissione Urbanistica, reso possibile grazie all’impegno degli uffici e al prezioso apporto di Risorse per Roma. Un lavoro pensato guardando a chi questi luoghi li vive.E’ per questo che sono state individuate le opere pubbliche prioritarie fondamentali al consolidamento di una identità locale e di comunità”.