Municipio II, Carlo Manfredi nuovo presidente dell'Aula - Terzo Binario News

Sandra Bertucci (FdI) eletta vicepresidente

“È con grandissima soddisfazione che salutiamo l’elezione di Carlo Manfredi, capogruppo del Pd, e di Rita Lattanzi, capogruppo di Italia Viva, rispettivamente alla carica di Presidente e Vicepresidente del Consiglio del Municipio Roma II”.

“Faccio ad entrambi, a nome di tutta la Giunta, gli auguri di buon lavoro certa che sapranno condurre con equilibrio, responsabilità e correttezza il lavoro dell’aula nel rispetto dell’istituzione che rappresentano. Ringrazio Guido Capraro, per il suo impegno da Presidente, condotto con passione e senso del dovere, sempre attento alle esigenze del territorio. Caratteristiche che contraddistinguono da sempre la sua militanza politica e il suo impegno nelle istituzioni.” Così in una nota Francesca Del Bello, Presidente del Municipio Roma II.

“Congratulazioni e auguri di buon lavoro a Sandra Bertucci, di Fratelli d’Italia, eletta vicepresidente del consiglio del municipio II, a seguito delle dimissioni del Presidente del Consiglio del Pd Guido Capraro”. A renderlo noto Roberta Angelilli direttivo nazionale Stefano Erbaggi ed Alessandra Consorti esponenti del direttivo Romano di Fratelli d’Italia.

“Alla consigliera Bertucci vanno le nostre congratulazioni per questo incarico che siamo certi svolgerà con il massimo impegno, ogni giorno al servizio del territorio e dei cittadini. Un ringraziamento al vicepresidente uscente e capogruppo di FdI, Holljwer Paolo ed agli alleati della Lega per il lavoro svolto che dimostra come il Centrodestra unito sia alternativa credibile e seria al malgoverno del Pd”.