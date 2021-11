Municipio di Tolfa illuminato di rosso per la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne - Terzo Binario News

Il palazzo del municipio illuminato di rosso, con riflessi ancora più suggestivi dovuti alla pioggia battente: questa l’immagine che la sera di giovedì 25 novembre ha suggellato la giornata che il Comune tolfetano ha dedicato alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza sulle donne.

Nel pomeriggio, al Polo culturale, era stata inaugurata la mostra, organizzata da Simona Sarti, “Parola di donna”, dove il simbolo scelto per il manifesto ricorda un timbro tondo, così che resti impresso.

Sedici artisti hanno esposto opere disseminate tra i reperti del museo, offrendo chiavi di lettura e figure femminili diverse. Ad aprire il percorso una installazione, con appesi indumenti tutti in rosso, a richiamare le varie sfaccettature della donna: guanti per le pulizie di casa, la lingerie per la seduzione, il papillon per la carriera, il cappellino da sci per lo sport etc.

Poi ci sono quadri che raffigurano donne come un Cristo crocefisso o imprigionate dietro una rete da pollaio oppure quello, della Sarti, che ha usato rame fuso, un metallo da sempre simbolo della donna.

E ci sta pure “Bra bra bra” dove l’espressione nel fumetto non è un refuso di “bla bla bla”, ma omaggio all’inventrice del reggiseno, “bra” in inglese”, che liberò le donne dalla schiavitù dei corsetti. Insomma una serie di opere che ci fanno interrogare per cercare dentro di noi nuove risposte. Gli artisti partecipanti sono: Silvia Agostini, Isabella Angelini, Norberto Cenci, Martina Cristetti, Marco Delli Veneri, Antonio Esposito, Metello Iacobini, Giovanna Gandini, Federica Luciani, Brunella Martucci, Michel Patrin, Elisabetta Piu, Gabriella Sabbadini, Simona Sarti, Ginevra Tonini Masella”.

La mostra resterà visitabile fino al 7 gennaio. Con orari d’apertura del museo, ovvero mercoledì e giovedì 9-13, venerdì 9-13 e 15-18, sabato 10-13 e 15-18 domenica 10-13.

Dopo l’inaugurazione, la sindaca Stefania Bentivoglio ha presenziato l’incontro-dibattito tra associazioni e realtà locali, coordinato dall’assessora alla cultura Tomasa Pala, che fa parte della Consulta delle donne, organo partecipativo e propositivo in seno all’Anci Lazio composto da donne elette nei rispettivi comuni.

“La Consulta – ha detto l’assessora – fa rete anche su questa drammatica problematica e l’incontro è l’occasione per un confronto sul tema attuale e doloroso della violenza sulle donne oltre che per comunicare decisioni prese in seno all’organismo. Vanno divulgate in modo corretto e accattivante i modi di prevenzione di ogni forma di violenza, veicolando informazioni sui centri di ascolto e di supporto alle donne come la piattaforma della Regione Lazio “Dalla parte delle alle donne” e il numero verde ”1522” del Dipartimento per le Pari Opportunità, rivolto alle donne vittime di violenza o stalking, attivo 24 ore su 24, 7 giorni su 7 e accessibile sia da telefono fisso che mobile. Il numero verde è attivo nelle lingue: italiano, inglese, spagnolo e arabo. Nel Lazio ci sono 28 centri antiviolenza distribuiti su tutte le province”.

L’assessora ha ribadito che l’amministrazione tolfetana intende portare avanti una programmazione di sistema inclusiva che avrà l’obiettivo di incentivare e valorizzare il contributo delle donne in tutte le dimensioni.

Un’altra iniziativa per la giornata è stata curata dall’associazione Fidapa di Tolfa: le volontarie, coordinate dalla presidente Giuseppina Esposito, in collaborazione con l’IC di Tolfa hanno incontrato gli alunni delle classi seconde e terze mostrando loro il cortometraggio “Legami” di Maddalena Santucci, che lo ha diretto, e Gianfranco Isernia, protagonisti gli attori Marco Vallarino e Tullia Di Nardo.